Se define al campeón de la Categoría 40

FERNÁNDEZ, Robles (C) Continúa mañana el torneo clausura organizado por la Asociación fernandense de fútbol amateur de esta ciudad, donde la Categoría 50 con el podio ya definido, y la Categoría 40 quienes serán los equipos que irán a la final

Categoría 50 que se jugó en el Estadio “Luis Adolfo Galván” del club Independiente, Wall Mar se coronó campeón al ganarle por 2 a 1, a su par de 9 de Julio, quien se quedó con un merecido subcampeón

Gremio fue el tercero en la categoría ya que goleó merecidamente por 3 a 1 Bº Sur y la copa Consuelo fue para el conjunto de Trula que se impuso categóricamente por 4 a 2 a Los Amigos.

Los resultados de la 40 del último fin de semana fueron los siguientes El Gateo que clasificó por penales al imponerse a Sol de América luego del empate de 2 a 2 ; Wall Mar 6, All Boys 1; Arsenal 2, Bº Belgrano 1; Arsenal 3, Bº Belgrano 9; Tigres 4, L loma 2; Talleres 3, Triki 1; Villa Elisa y Forres empataron 1 a 1, este ultimo clásico se definió por penales; Triunfadores de Triki 2, Tula 0 y Bº Sur 7, Las Américas 0.

Mañana a partir de las 15.30 se jugarán las semifinales por el campeonato y consuelo y en el caso de empate se definirá el ganador por la ejecución de tiros libres penales. En cancha Las Américas; Forres vs. Bº Sur y Arsenal del Agro vs. Triunfadores de Triki y, en Bº Sur: Tigres vs. Wall Mar y El Gateo vs. Talleres.

LIGA DE VETERANOS

El domingo se juega la 2ª fecha del Anual Ramón Santillán, desde las 9 con la siguiente programación: En Campeones del 28: Estilista Ricky Gómez vs. Tapicería Perú. En Villa Borges: Estrella del Norte vs. Taller locura. En Triángulo: El Triángulo vs. Bbv Sialle. En Asociación: Gusmar vs. Ateneo San Roque. En Calle 14, Panif. Lola vs. Central Córdoba. En La Ancha: Simusa vs. Trigoria. Ima Construcciones vs. Vet. Estudiantes.