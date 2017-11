Mañana se jugarán las llaves de semifinales del campeonato Jorge Videla

Hoy 00:07 -

CHOYA, Mañana en el estadio del Tiro Federal de Frías se disputarán las semifinales del certamen Jorge “Turco” Videla que es coordinado por la Asociación Friense del Fútbol Amateur. El horario previsto para esta instancia decisiva será a las 16.30.

Los cruces serán Los Tornillos vs. El Vasco Carnes y Los Gigantes vs. Vella Competición. Estos equipos dejaron en el camino a Barrio Oeste, Loma Negra, Bar Palito y Los Leones.

LIGA DE LAS INSTITUCIONES

Con la disputa de cinco juegos se pondrá en marcha la última fecha de la fase regular del certamen Cierre de temporada 2017. La misma se jugará en el estadio del Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. Esto será determinante para conocer los futuros cruces en instancias definitivas.

El programa arrancará a las 20 con Loma Negra vs. Obras Públicas; Técnica vs. Tránsito; Comercio vs. Polideportivo; La Bio vs. Hípico y Aoma vs Club Social.