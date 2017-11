El 14º acto del Luis “Patón” Yudi se disputa en dos canchas

Hoy 00:07 -

CHOYA, Choya (C) La decimocuarta fecha del torneo Clausura denominado Luis “Patón” Yudi que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías tendrá dos escenarios para seguir las alternativas de esta nueva jornada.

Uno de ellos es el club Social y Deportivo Coinor esta noche desde las 19.30 y el restante, el Polideportivo Municipal de Icaño (Catamarca) mañana con horario de inicio a las 13.30.

Según lo informado desde la comisión organizadora, en la jornada de hoy se producirán los choques entre Quirós vs Colonia Achalco; La Casa del Plomero vs Choya (único puntero con 28 unidades) y Carnicería Tres Hermanos vs Los Amigos.

Propuestas

Mañana los encuentros serán Veteranos Coinor vs. M y M Influencia; Panificadora Suecia vs. Influencia; Ferroviarios vs Canarios; Panificadora La Deseada vs. Veteranos Icaño y La Mexicana vs. Farmacia del Rosario.