Fotos "No podemos repetir esos cinco minutos"

03/11/2017 -

El miércoles, Olímpico se puso arriba en la serie ante La Unión de Formosa. El conjunto de Laginestra fue claro dominador del encuentro, pero sobre el final, la visita aprovechó el relajamiento local y forzó un cierre apretado.

El alero de Olímpico, Mauro Cosolito, hizo referencia a las cosas buenas del equipo, pero puntualizó el mal cierre. En ese sentido, confesó que deben ajustar todos los detalles para que no vuelva a ocurrir algo así mañana, por el segundo juego de la serie que se disputará en Formosa. "Sabemos cómo juegan. Young lanza muchos tiros abiertos, tratamos de neutralizarlos un poco. Lo que es la cancha abierta de Elsener. Todo lo que juega Maldonado, sin balón y con balón. Tratamos de hacer hincapié en eso. Después buscamos reducirlos, a que cada uno se sienta incómodo en su juego y no logren aprovechar al máximo sus virtudes. Creo que hicimos un gran trabajo durante 35 minutos, pero no podemos repetir esos 5 minutos, porque de visitante no sé si los aguantamos", destacó. A su vez, Cosolito subrayó: "Nosotros nos hacemos fuertes defendiendo y a partir de ahí empezamos a hacer nuestro juego. El miércoles hicimos una gran defensa durante 35 minutos y en 5 minutos permitimos algunas cosas, pero bueno, es también normal, porque enfrentamos a un muy buen equipo. La Unión también planteó su juego, se vio dominado, pero en un momento jugaron unos grandes 5 minutos. Los teníamos controlados y en ese momento se nos fueron un poco. Pero estamos conformes con el trabajo que hicimos. Son playoffs: no sirve de nada ganar por 20, si no ganás dos juegos. Hicimos un buen laburo y esperemos repetirlo el sábado".

Puntos fuertes

Seguidamente, el alero santafesino declaró: "Nosotros hicimos un buen juego durante 35 minutos. Controlamos al rival, sabíamos sus puntos fuertes, por dónde iba a pasar el juego. Y lo hicimos bien, un gran trabajo. Llevar alrededor de 20 puntos contra un equipo que salió segundo en su zona y que tiene grandes jugadores, significa que hicimos un gran trabajo. Ahora tenemos que repetir el esfuerzo allá en Formosa, pero estar más atentos porque los últimos cinco minutos fueron bastante malos y les permitimos a ellos anotarnos como no queríamos que nos anoten", cerró el jugador, quien mañana será una de las piezas más importantes del equipo que dirige Hernán Laginestra.