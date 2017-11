Aseguran que la Justicia no participó de reunión del memorándum con Irán

03/11/2017 -

La ex consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, sostuvo ante la Justicia Federal que no participó de la elaboración del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la causa Amia, aunque reconoció que participó de dos reuniones en la ciudad suiza de Ginebra.

La diplomática prestó declaración indagatoria durante más de tres horas en el caso iniciado por la denuncia del fallecido fiscal del caso Amia, Alberto Nisman, quien acusó al gobierno de Cristina Kirchner de urdir un plan para que los iraníes acusados por el atentado ocurrido en 1994 obtengan impunidad.

La especialista en Derecho Internacional aseguró que "no conocía" la existencia del memorándum hasta que se hizo público y que, si bien participó de reuniones con diplomáticos iraníes en Ginebra, jamás promovió ningún plan criminal; hecho por el cual se la acusa.

Sobre los encuentros en Ginebra (en 2012), de los que también participó la entonces jefa de los consejeros legales del Estado, Angelina Abbona, dijo que "no fueron muy útiles" ya que giraban en torno a dos cuestiones: que Irán no podía extraditar a sus ciudadanos y Argentina no podía juzgarlos en ausencia.