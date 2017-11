Fotos Sandro fue un amor apasionado para Serra Lima

03/11/2017 -

María Martha confesó haberse sorprendido mucho al saber que la canción "Cosas de la vida" de Sandro la había escrito en honor al romance que tuvieron. Ella le había pedido que compartieran un tema en un disco y él no sólo aceptó, pese a no grabar con nadie, sino que le escribió un tema. "Lo quise mucho, lo quise muchísimo. Y todo lo que escribió en esa letra, lo viví con él", recordó María Martha en una vieja entrevista con EL LIBERAL, adonde describió la relación como "apasionada".

"Sandro fue un gran amor. Yo creí que se había olvidado. Después me di cuenta de que no se había olvidado nada. Escribió realmente la verdad. Tuvimos un reencuentro de casualidad. Es un halago que Sandro me hizo", declaró. María Martha contó que continuó siendo amiga de Sandro hasta el último día de su vida, pero que "cuando el amor se va no vuelve atrás, por suerte". También participó de varias películas, como "Los fierecillos indomables", con Alberto Olmedo y Jorge Porcel.