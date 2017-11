"El fútbol es una matriz de aprendizaje de un montón de cosas"

Fotos PRESENCIA. Sacheri llegará a la provincia en el marco de la VIII Feria Provincial del Libro.

El prestigioso escritor de "La pregunta de sus ojos", que inspiró a "El secreto de sus ojos", de Juan José Campanella, arribará mañana a Santiago del Estero para participar por primera vez de la VIII edición de la Feria del Libro en el Fórum.

Será para presentar desde las 20.30, su último libro "El fútbol, de la mano" (Alfaguara) en la Sala 2 Cruce de los Andes del Centro de Convenciones.

"La expectativa que tengo es muy parecida a la oportunidad de poder conversar con los lectores, siendo que más allá de que les guste o no mis libros, a todos nos gusta leer, tanto a los escritores como al público que va a la feria, entonces es una oportunidad para encontrarnos entre quienes amamos los libros, y es una chance para charlar de literatura, y tantos otros temas que reúne este arte apasionante que es escribir", relató el escritor Eduardo Sacheri, en diálogo exclusivo con EL LIBERAL.

Un gol de tiro libre como método para combatir el insomnio, críticas a nuevas y antiguas costumbres del deporte más famoso del mundo, el viejo asunto de ganar o perder, la cancha como experiencia compartida, hablar y escribir de fútbol, un viaje en avión en espera de lo mejor o lo peor, y hasta una lección de historia son los temas de estos artículos que, revisados por su autor, se engarzan uno a uno en la más cercana y radiante conversación con los lectores.

"Tengo casi 50 años, me crié jugando al fútbol y lo sigo haciendo. También veo futbol, por lo tanto, para mí representa mucho más que un juego, en el sentido que es una matriz de aprendizaje de un montón de cosas que va más allá del juego. Uno utiliza el juego para entender otras cosas más importantes y profundas. Muchos futboleros lo hacemos, con la diferencia que capaz yo tenga mayor facilidad de palabras al momento de escribir, a diferencia de otros que simplemente lo viven", contó Sacheri antes de su presentación en Santiago del Estero.

Historias

Sus relatos en la revista El Gráfico (compilados en el libro "Las llaves del reino") y la lectura de sus cuentos por Alejandro Apo colaboraron para que poco a poco comience a convertirse en un escritor popular.

"Sé de fútbol lo que sabe cualquier hincha y me equivoco como cualquier otro. Que a mí me guste mucho el fútbol y que lo haya abarcado con frecuencia desde su costado literario no me convierte en alguien que sepa", reconoce el escritor, que mañana sorprenderá a los santiagueños que siguen su obra, en este caso especial, ligada al fútbol.

Del autor

Sacheri es Licenciado en Historia, nació en 1967 e irrumpió en el panorama literario argentino con "Esperándolo a Tito", libro de cuentos, en 2000. De allí en adelante, siguió con los cuentos, muchos de ellos ligados al fútbol.

Publicó cuatro novelas: "La pregunta de sus ojos" (2005), "Aráoz y la verdad" (2008), "Papeles en el viento" (2014) y "Ser feliz era esto" (2014). La primera de esas obras llegó al cine y al Oscar con "El secreto de sus ojos", la película que dirigió Juan José Campanella.

En esta ocasión, llega a la provincia para presentar su última novela "El fútbol, de la mano", una recopilación de columnas del autor.