El adiós a la voz femenina del bolero

03/11/2017 -

La muerte de María Martha Serra Lima (72) conmocionó a todos. La reconocida cantante falleció en la madrugada de ayer en Miami, luego de someterse en septiembre a dos operaciones de columna.

La intérprete padecía desde hace tiempo fuertes dolores que le impedían caminar con normalidad. Y aunque las operaciones resultaron exitosas, en las últimas horas María Martha debió ser internada en terapia intensiva. Aquellos dolores crónicos no serían la causa de su repentino deceso, sino un cáncer de páncreas, muy agresivo, detectado pocas semanas atrás.

En ese contexto, Cecilia Pell-Richards, hija de la indiscutida referente del bolero, y una de las personas que acompañó a la figura en sus últimos momentos con vida, habló del fallecimiento de su madre y se mostró destrozada por su partida.

"Este mensaje es para los que querían a mami y tanto preguntaban por ella. Les quiero decir que ella ya descansa en paz. Por favor no me pregunten nada porque no puedo ni quiero hablar. Estoy muy triste como se imaginarán, expresó la mujer sumida en un profundo dolor", según citó el portal Exitoína.

Por su parte, la productora que manejaba la carrera de Serra Lima en Miami, HPU Internacional Lic, emitió un comunicado para confirmar el deceso de la artista y revelar sus últimos deseos. "Como la Sra. María Martha lo solicitó, sus restos serán cremados y arrojados al mar caribeño, en el que tantos momentos lindos vivió", adelantaron.

María Martha, orgullosa de ser descendiente de Mama Antula

Santiago del Estero no fue una provincia más para María Martha Serra Lima. Es que en estas tierras tiene sus raíces a partir del parentesco, vía materna, con María Antonia de Paz y Figueroa o bien beata María Antonia de San José, más conocida como Mama Antula.

La cantante, en una de las tantas entrevistas que concedió a EL LIBERAL, habló con inocultable orgullo acerca de este lazo familiar con la religiosa nacida en la localidad santiagueña de Villa Silípica en 1730.

"Me siento inmensamente feliz, más aún de saber que Su Santidad es quien impulsa personalmente su beatificación. Mi descendencia viene de parte de los Paz, que es el apellido de mi madre", supo expresarle a EL LIBERAL, María Martha en una entrevista en marzo de 2014, antes de una de las exitosas actuaciones que realizó en el teatro 25 de Mayo.

Orgullosa de la obra misionera que desarrolló Mama Antula desde que comenzó a trabajar con los jesuitas, Serra Lima contó en esa ocasión cómo vivía esa relación familiar.

"Tengo en mi cartera pedacitos de cosas que me dieron las seguidoras de Mama Antula. Me alcanzaron retazos de donde ella vivía, dónde dormía. Todo esto me hace sentir fuerte y acompañada de una persona que fue tan buena e importante. Que yo sea descendiente de ella me hace sentir feliz por todo lo que fue ella y por los contactos de sangre que tengo en Santiago del Estero. Cada vez que voy a Santiago y tránsito por sus calles imagino que por estos lugares ella anduvo caminando", señaló en aquella ocasión.

María Martha apareció cuando el bolero, con un siglo y medio de historia, estaba en retirada. Era la hija menor de cuatro hermanos varones y creció en el seno de una familia acomodada y de clase alta de la zona norte.

Su padre era un exitoso empresario aficionado al bel canto que la hacía cantar frente a sus amigos, pero tuvo que esperar a que su padre muriera y divorciarse de su primer esposo para tener la libertad de dedicarse a la música romántica, cuando tenía 32 años.

La artista, que tiene más de 40 discos editados, saltó al a fama con la canción "Dudo lo que pasa" (qué es lo que tiene él). Luego grabó un disco con el Trío Los Panchos, que fue un verdadero suceso. En 1985 recibió un Premio Konex como una de las mejores cantantes melódicas de ese año en la Argentina. En las cuatro décadas que duró su carrera se dio el gusto de conquistar también los Estados Unidos, donde se presentó en Las Vegas, Atlantic City (siendo la primera mujer en presentarse allí), New York (con el legendario trío Los Panchos), Los Ángeles, New Jersey, Miami y Chicago.

"A mi manera", catalogada por María Martha como su canción más emblemática, le regaló reconocimiento en la cúspide de la música en español.