María Martha encendía la polémica

03/11/2017 -

El ojo de la tormenta parecía ser un lugar que disfrutaba. Estuvo ahí a fines de 2016 cuando expresó su rechazo al ver a chicas besándose en un bar. "Me choca mucho que dos mujeres se besen en un lugar público". "Me pareció espantoso, no cualquiera puede mostrar el pecho porque no todos son lindos", dijo sobre ese movimiento que apoyaba la libertad de elección de cubrirse o no de las mujeres.

Luego, en una entrevista con Clarín, dijo que le gustaba Mauricio Macri como presidente porque era rico y creía que por eso no iba a robar. En marzo de este año le apuntó al Indio Solari: "Si canta sólo una vez por año, algo debe pasarle en la cabeza".

Lo dijo tras el trágico recital en Olavarría en el que murieron 2 personas.

Otro momento muy criticado fue cuando apoyó públicamente la pena de muerte. "Te firmo la pena de muerte cuando ya es seguro, cuando el tipo te dice: "Sí, hice eso". Hay demasiada gente presa que nunca tendría que salir. ¿Sabés lo que le cuesta al país mantener a esos asesinos inútiles que están presos? Me van a odiar, pero por algo están presos", había dicho.