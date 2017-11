La novia de Lamothe se toma con humor su explosión mediática

Fotos La actriz aseguró: "Prefiero no pelearme" con el acoso periodístico.

"Es una chica que está en otra, no es famosa, no le interesa este mambo de hablar y eso, le da vergüenza, y no tengo ganas de exponerla a ella a eso", decía Esteban Lamothe (40) cuando habló de su relación con Katia Szechtman (28), una actriz del under con quien se dejó ver como espectador en una obra que ella protagonizaba.

Allí, aparecieron la TV y los fotógrafos para encontrar a la pareja del actor de "Las Estrellas", que en mayo se separó de Julieta Zylberberg (34), después de diez años juntos y un hijo en común.

Ahora, la actriz fue invitada a un programa radial y habló de su exposición mediática desde que se hizo público su noviazgo con Lamothe.

"Me hace gracia. Por suerte, conozco mucho el medio, aunque no pertenezco porque no trabajo en una tira y no tengo nada que ver con eso. Entiendo de qué se trata, pero no me siento identificada. Así que trato de tomármelo con humor", aseguró Szechtman.

"Me parece surrealista y bizarro estar estrenando una obra en un teatro donde entran 50 personas y que aparezcan las cámaras de Intrusos. No tiene nada que ver, por más que seamos actrices. Son cosas que están en las antípodas. Pero me divierte y me lo tomo con humor", finalizó Katia.