"El mundo se prepara para ir más fuertemente a la guerra"

Fotos ORACIÓN. Francisco rezó por los caídos en todas las guerras y también visitó el Mausoleo de las Fosas Ardeatinas.

03/11/2017 -

Rodeado de centenares de tumbas de soldados y enfermeras norteamericanas caídos en la Segunda Guerra Mundial, el Papa volvió ayer a hacer un fuerte llamado en contra de las guerras. "Hoy, que nuestro mundo de nuevo está en guerra y se prepara para ir más fuertemente a la guerra: ¡No más guerra, Señor, no más! Con la guerra se pierde todo", aseguró, en la misa solemne por el Día de los Muertos, que celebró en el cementerio de guerra norteamericano de Nettuno. "¡Por favor, deténte Señor! No más, no más la guerra", imploró Francisco una y otra vez, en una homilía que improvisó, marcada por su evidente preocupación por lo que está sucediendo en el mundo, donde los atentados terroristas están a la orden del día, así como la amenaza de una confrontación nuclear.

Si bien en los años anteriores Francisco había celebrado el Día de los Difuntos en cementerios de Roma, esta vez prefirió desplazarse hasta el cementerio norteamericano de combatientes de Nettuno, a 76 kilómetros al sur de esta capital, donde se encuentran sepultados 7.861 soldados y enfermeras estadounidenses, caídos en Italia durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45).

En la homilía, que pronunció ante 5.000 fieles en una jornada soleada, el Papa lamentó el hecho de que la humanidad aún no logre aprender que las guerras sólo causan muerte y destrucción. "Me viene a la mente esa anciana que mirando las ruinas de Hiroshima, con resignación sapiencial, pero mucho dolor, con esa resignación lamentosa que saben vivir las mujeres, porque es su carisma, decía: 'los hombres hacen de todo para declarar y hacer una guerra y al final se destruyen a sí mismos'. Esta es la guerra, la destrucción de nosotros mismos. Seguramente esa mujer, esa anciana, había perdido hijos y nietos. Sólo tenía una llaga en el corazón y las lágrimas", dijo.