El Papa habló de un día de esperanza y también de lágrimas

03/11/2017 -

El papa Francisco, durante la jornada de ayer, aseguró también que la Iglesia Católica celebra el Día de los Difuntos, que es un día de esperanza para los fieles que están convencidos de que sus parientes fallecidos se han encontrado con Dios. "Ésa es la oración que sale cuando vemos este cementerio: Estoy seguro de que están contigo, Señor. Pero por favor, detente, no más, no más, la guerra. No más esta masacre inútil, como había dicho Benedicto XV", afirmó.

"Si hoy es un día de esperanza, es también un día de lágrimas, lágrimas como las que sentían las mujeres cuando llegaba el correo. ‘Usted, Señora, tiene el honor de que su marido haya sido un héroe de la Patria, que sus hijos son héroes de la Patria’. Son lágrimas que hoy la humanidad no debe olvidar. Esta humanidad que no ha aprendido la lección y parece que no quiere aprender", denunció.

"Cuando muchas veces en la historia los hombres piensan en hacer una guerra, están convencidos de llevar un mundo nuevo, están convencidos de hacer una ‘primavera’. Y termina en un invierno, feo, cruel, con el reino del terror y la muerte", advirtió.

"Hoy rezamos por todos los difuntos, todos, pero en especial por estos jóvenes (caídos), en un momento en el que muchos mueren en las batallas de cada día de esta guerra en pedazos. Rezamos también por los muertos de hoy, los muertos de guerra, también los niños inocentes", pidió, al concluir el sermón.