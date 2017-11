A 50 años del histórico golazo del “Chango” Cárdenas

Fotos

Videos El “Chango” Cárdenas, años atrás visitó a sus amigos en Santiago del Estero.

03/11/2017 -

El 4 de noviembre de 1967, un santiagueño pasó a la historia con su gol que le permitió a Racing Club de Avellaneda ganar la Copa Intercontinental, al vencer al Celtic de Escocia.



Ese encuentro se jugó en Montevideo y le valió a la “Academia” coronarse primer equipo campeón del mundo de la Argentina.



El autor fue Juan Carlos Cárdenas, conocido como "Chango".

Nacido en la ciudad de La Banda, llegó a Capital Federal con 16 años y un encuentro con el histórico y estudioso Carlos Peucelle.

“Tuve la suerte de hablar con él y para mí fue un honor hablar con un jugador de su talla. Más aún cuando yo recién había llegado a Buenos Aires”, indicó el "Chango".

La charla que iban a mantener Cárdenas y el ex delantero de River, un futbolista de “ojo clínico” y captador de buenos talentos, iba a marcar al “Chango”.

“Me dijo pibe de que juega, a lo que le contesté que de delantero, de nueve. Entonces me dice que para ser titular en un equipo debía ser ambidiestro. Eso me quedó grabado para siempre, y mirá como fue la historia”, narró el ex futbolista.

Cárdenas se la pasaba frente a un frontón improvisado pateando, como hacía en Santiago del Estero natal.

Por eso cuando recibió la pelota en la mitad de la cancha, tras pase de Juan Carlos Rulli, el santiagueño tenía a tres compañeros para dar el pase, pero el norteño fue más valiente y decidió pegarle de lleno y clavarla en el ángulo del arco que daba a la tribuna Colombres, para dejar esa marca histórica e imborrable, que cumple 50 años.