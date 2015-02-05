CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Noviembre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
04/11/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. DR. DOLITTLE
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
16.45 KALLY’S MASHUP
17.30 LOS SIMPSONS
18.15 CINE. LEJOS DE CASA
20.00 CINE. CHIQUITO PERO PELIGROSO
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
23.30 EL MEJOR PLAN
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 ALERTA COBRA
15.00 CÁMARA LOCA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.00 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS
VS. COLÓN (FEM.)
22.00 RECORDANDO
23.30 LOS OJOS DE IVANA
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALLY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
07.54 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.09 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA
AL OESTE
09.31 SUPERCAN
11.08 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
13.08 LA NUEVA CENICIENTA
14.59 THE HOST
17.21 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
19.36 DIARIO DE UNA PASIÓN
22.00 HASTA QUE LA MUERTE LOS JUNTÓ
23.59 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
TCM
06.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.25 LIBEREN A WILLY 2
12.20 EN BUSCA DE UN SUEÑO
14.17 KARATE KID
16.43 KARATE KID II
18.53 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
21.00 GANAR O MORIR
22.44 LA MASACRE DE TEXAS
TNT
06.00 PEARL HARBOR
09.09 AVIONES
10.51 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
13.25 RÁPIDOS Y FURIOSOS
15.26 RÁPIDO Y FURIOSO
17.26 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
20.07 RALPH, EL DEMOLEDOR
22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
00.05 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18
10.00 HOUSE M.D., SEASON 6
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
12.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
12.30 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA
15.20 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
17.40 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
20.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO
FANTASMA
22.35 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
01.05 CHICAGO P.D., SEASON 1
02.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18
03.00 HOUSE M.D., SEASON 5
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1
10.00 EL PARTIDO
11.55 PUENTES ROTOS
14.10 BEETHOVEN
16.00 BEETHOVEN 2
17.50 LOS LOCOS ADDAMS
20.00 SOLTERO EN CASA
22.00 ED TV
24.35 SOLTERO EN CASA
02.35 ED TV
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ HOY Y MAÑANA, FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ, CON GONZALO
VELÁZQUEZ Y OTROS.
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS
MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN
SUR)
+ HOY, LUIS ALBERTO “EL GITANO”
Y LA BANDA DEL RECUERDO CON
DARÍO KENT.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+ HOY, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE
RENOVADO.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) 1912)
+ HOY, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA
LA OBRA DANZA/TEATRO “HERENCIA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ HOY, A LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR
AL RESTO PRESENTA “LA
LOCURA”. MURGA ESTILO URUGUAYO,
TELONEROS: CANTACÓ.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+ HOY, A LAS 22, SHOW DE MÓSOJ
ÑAUPA. ARTISTA INVITADO NACHO
CARRIZO.
+ SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS
CLASSIC ROCK.
+ SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA”
CON UN HOMENAJE A GUSTAVO
CERATI
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
04/11 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30
(Cast) 22:25 (subt) 01:05 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+13
AÑOS)
04/11 -05/11- 15:00 (Cast) 17:20
(Cast) 19:40 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
04/11 - 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
BARRY SEAL: SOLO EN
AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13
AÑOS)
04/11 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
04/11 - 05/11-15:00 (Cast) 17:00
(Cast)
THOR RANGAROK (2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
04/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
00:40 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
04/11 - 05/11-14:30 (Cast) 16:30
(Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
04/11 -18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
22:45 (Subt) 00:50 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA
MAY 16 AÑOS C/ RESERVA
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN
AMÉRICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS
DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTAATP C/ LEYENDA
CAST. 2D 20:30- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CAST. 2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CAST. 2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
VENTA ANTICIPADA
LIGA DE LA JUSTICIA (castellano) ESTRENO
16/11/2017
2D 17:30 - 22:30- 3D 20:10