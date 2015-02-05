CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Noviembre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

04/11/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. DR. DOLITTLE

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

16.45 KALLY’S MASHUP

17.30 LOS SIMPSONS

18.15 CINE. LEJOS DE CASA

20.00 CINE. CHIQUITO PERO PELIGROSO

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

23.30 EL MEJOR PLAN


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 ALERTA COBRA

15.00 CÁMARA LOCA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.00 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS

VS. COLÓN (FEM.)

22.00 RECORDANDO

23.30 LOS OJOS DE IVANA

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALLY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES


PELÍCULAS

CINEMAX

07.54 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.09 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA

AL OESTE

09.31 SUPERCAN

11.08 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

13.08 LA NUEVA CENICIENTA

14.59 THE HOST

17.21 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

19.36 DIARIO DE UNA PASIÓN

22.00 HASTA QUE LA MUERTE LOS JUNTÓ

23.59 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

TCM

06.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.25 LIBEREN A WILLY 2

12.20 EN BUSCA DE UN SUEÑO

14.17 KARATE KID

16.43 KARATE KID II

18.53 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

21.00 GANAR O MORIR

22.44 LA MASACRE DE TEXAS

TNT

06.00 PEARL HARBOR

09.09 AVIONES

10.51 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

13.25 RÁPIDOS Y FURIOSOS

15.26 RÁPIDO Y FURIOSO

17.26 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

20.07 RALPH, EL DEMOLEDOR

22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

00.05 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18

10.00 HOUSE M.D., SEASON 6

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

12.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

12.30 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA

15.20 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

17.40 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

20.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO

FANTASMA

22.35 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

01.05 CHICAGO P.D., SEASON 1

02.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18

03.00 HOUSE M.D., SEASON 5

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1

10.00 EL PARTIDO

11.55 PUENTES ROTOS

14.10 BEETHOVEN

16.00 BEETHOVEN 2

17.50 LOS LOCOS ADDAMS

20.00 SOLTERO EN CASA

22.00 ED TV

24.35 SOLTERO EN CASA

02.35 ED TV


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ HOY Y MAÑANA, FESTIVAL INTERNACIONAL

DE JAZZ, CON GONZALO

VELÁZQUEZ Y OTROS.

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS

MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN

SUR)

+ HOY, LUIS ALBERTO “EL GITANO”

Y LA BANDA DEL RECUERDO CON

DARÍO KENT.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+ HOY, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE

RENOVADO.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

+ HOY, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA

LA OBRA DANZA/TEATRO “HERENCIA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ HOY, A LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR

AL RESTO PRESENTA “LA

LOCURA”. MURGA ESTILO URUGUAYO,

TELONEROS: CANTACÓ.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+ HOY, A LAS 22, SHOW DE MÓSOJ

ÑAUPA. ARTISTA INVITADO NACHO

CARRIZO.

+ SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS

CLASSIC ROCK.

+ SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA”

CON UN HOMENAJE A GUSTAVO

CERATI


CINES

SUNSTAR

THOR RANGAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

04/11 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30

(Cast) 22:25 (subt) 01:05 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+13

AÑOS)

04/11 -05/11- 15:00 (Cast) 17:20

(Cast) 19:40 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

04/11 - 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

BARRY SEAL: SOLO EN

AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13

AÑOS)

04/11 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

04/11 - 05/11-15:00 (Cast) 17:00

(Cast)

THOR RANGAROK (2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

04/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

00:40 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

04/11 - 05/11-14:30 (Cast) 16:30

(Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

04/11 -18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

22:45 (Subt) 00:50 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA

MAY 16 AÑOS C/ RESERVA

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN

AMÉRICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS

DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTAATP C/ LEYENDA

CAST. 2D 20:30- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CAST. 2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CAST. 2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

VENTA ANTICIPADA

LIGA DE LA JUSTICIA (castellano) ESTRENO

16/11/2017

2D 17:30 - 22:30- 3D 20:10

 
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