El juez Lijo rechazó el pedido de excarcelación de Boudou

En horas de la tarde de este viernes, el juez Ariel Lijo rechazó el pedido de excarcelación solicitado por Amado Boudou, quien ya fue trasladado al penal de Ezeiza en donde pasará la noche. El magistrado, adoptó la misma medida para el pedido que había realizado José María Núñez Carmona, que también fue apresado hoy.

Tras la detención, la defensa de Boudou había elevado el pedido del ex vicepresidente porque consideraba que la privación de la libertad del mismo, no se correspondía con el avance de la causa, y sobre todo porque el fiscal Jorge Di Lello no había pedido su detención.

En el documento presentado por Lijo, el mismo expresa que "no correspondería conceder en este caso la excarcelación pretendida" a raíz del máximo de pena previsto para los delitos que se le imputaron. Sumando que además "es necesario analizar la particular situación del imputado para ver si entre sus condiciones personales existe algún indicio que permita suponer la existencia de lo riesgos procesales alos que hace alusión el art. 319 del C.P.P.N., es decir, si podría darse a la fuga oentorpecer el proceso de la presente causa".

Por esta misma causa y razón también fue detenido el ex socio Núñez Carmona.