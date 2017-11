Zaffaroni: "La Justicia está a la decisión del Ejecutivo"

04/11/2017 -

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni cuestionó la detención del ex vicepresidente del kirchnerismo Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone, por considerar que "no está dentro de las normas procesales".

"Lo preocupante es lo que viene después. Esto nos acostumbra al no estado de derecho. Cuando le digan a otro que no puede hacer lo mismo contra Macri u otro funcionario en el futuro lo van a acusar de tibio por no comerse al caníbal. Esto tiene consecuencias que deforman nuestra cultura política", indicó el ex magistrado.

"Están buscando disciplinar, verticalizar todo el Poder Judicial a la decisión del Ejecutivo", sostuvo.