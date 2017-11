D’Elía: "Cristina no puede hacerse la pelotuda"

04/11/2017 -

El dirigente Luis D’Elía llamó, tras la detención de Amado Boudou, a "empezar a organizar la resistencia", y reclamó que la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner "se ponga al frente" para rechazar las detenciones de ex funcionarios kirchneristas.

"Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda", dijo el dirigente.

Además, le solicitó a la ex presidenta que "se ponga al frente" para rechazar las detenciones de ex funcionarios kirchneristas. Al defender al ex vicepresidente, el dirigente señaló que "la oligarquía no va a perdonarle la expropiación de las AFJP y su devolución a los trabajadores".