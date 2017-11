Núñez Carmona contestó la acusación y dijo que su detención "es ilegal"

04/11/2017 -

El abogado de José María Nuñez Carmona desligó al Gobierno nacional de las detenciones ordenadas por el juez Ariel Lijo.

"El Gobierno no tiene nada que ver con esto, pero sí el juez", dijo Matías Molinero, actual letrado de Núñez Carmona (foto izq.) pero quien fue también abogado de Amado Boudou hasta el año pasado.

"El Presidente debe ser una de las personas con las mejores intenciones que conozco y sin dudas debe ser para la Argentina lo mejor que le ha pasado desde Frondizi", aseguró Matías Molinero sobre Mauricio Macri.

Molinero destacó que trabajó con Mauricio Macri y afirmó: "sé lo que opina de los jueces federales porque él lo sufrió. Lo sufrió en carne propia y lo sé de parte de él". Según el abogado, "el Gobierno no tiene nada que ver con esto, pero sí el juez (Ariel Lijo)".

José María Núñez Carmona, socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, dijo que su detención es "absolutamente ilegal" porque no hubo nada nuevo en la causa que la justifique y contestó la acusación en su contra. "Mi detención es absolutamente ilegal y contraria a las normas de procesamiento", señaló.

Vandenbroele

Laura Muñoz, la mujer que denunció que su exmarido Alejandro Vandenbroele (foto der.) era testaferro de Amado Boudou, sintió como una reivindicación personal la detención del ex vicepresidente.

Muñoz señaló que la detención de Boudou le parece "surrealista" y celebró que la Justicia se active luego de "tantas injusticias" que le tocó vivir.

Con respecto a la situación de su ex marido, quien ya estuvo detenido, pero actualmente se encuentra en libertad, Muñoz afirmó que "debería correr la misma suerte que Boudou. Deseo que diga la verdad y sea un hombre más digno porque tenemos una hija en común", añadió.

"Mi ex marido me dijo abiertamente que trabajaba con Boudou y cuál era el nexo que mantenían. Me parece un horror que nos trate de tontos e insista que no lo conoce. Me fui enterando de una serie de negociados que iban haciendo entre ellos y el último fue Ciccone", recordó Muñoz.