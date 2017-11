Capitalina programó dos juegos

04/11/2017 -

Con dos partidos, se iniciará esta tarde la novena fecha de la Copa UPCN de básquet femenino, que hace disputar la Asociación Capitalina.

En el estadio de Rivadavia y Perú, Juventud enfrentará a Nicolás Avellaneda, mientras que en el Vicente Rosales jugarán Olímpico y Sportivo Colón. Ambos partidos comenzarán a las 19.

La fecha se completará mañana con la siguiente programación desde las 19: Coronel Borges vs. Huracán, Belgrano vs. Quimsa y Jorge Newbery vs. Villa Constantina B.