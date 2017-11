Penúltima fecha del certamen

04/11/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy la penúltima fecha del Torneo Agustín Jaimes, que se juega en las categorías Premini, Mini y Preinfantiles.

La programación es la siguiente: desde las 9.30, Jorge Newbery vs. Normal Banda y Juventud vs. Huracán; 10, Sportivo Colón vs. Contadores y Nicolás Avellaneda vs. Red Star; 15, Villa Mercedes vs. Independiente BBC y Belgrano vs. Lawn Tennis.

También fueron programados los partidos entre Atamisqui BBC y Quimsa, con horarios a confirmar.