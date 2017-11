Olímpico va en busca de la clasificación a cuartos

Fotos CLAVE. Olímpico necesitará de la inspiración de Rodney Green para poder ganar esta noche en Formosa.

04/11/2017 -

Olímpico se presentará esta noche en el estadio Cincuentenario de la capital formoseña, donde enfrentará a La Unión, en busca de una victoria que le permita alcanzar la clasificación a los playoffs de cuartos de final del Torneo Súper 20.

El conjunto bandeño ganó el primer juego en el Vicente Rosales (81 a 73) y quedó "match point" en la serie al mejor de tres partidos.

Si gana esta noche, logrará el objetivo. Si pierde, tendrá una segunda chance mañana en el mismo escenario, debido a que La Unión tiene ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular.

En lo que va del Súper 20, Olímpico no ha podido ganar fuera de la provincia. Sus dos triunfos como visitante fueron en el Ciudad ante Quimsa, con la presencia del público bandeño.

La Unión, por su parte, sólo perdió un partido en condición de local: 86 a 77 ante el poderoso San Martín de Corrientes, que terminó quedándose con el primer puesto del grupo.

Ganar en el Cincuentenario no será fácil. Olímpico deberá jugar con gran concentración para tener chances. En cambio, si su rendimiento presenta altibajos, como en el primer juego de la serie, difícilmente pueda sacar adelante el partido.

El aporte de los extranjeros (Williams, Clemente, Green y Díaz) será fundamental para potenciar a los nacionales con mayor protagonismo (Stanic, Cosolito, Giorgi y Tintorelli).

La defensa será de vital importancia, porque Olímpico deberá contener a jugadores de gran técnica individual como Elsener, Konsztadt, Young y Marín.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además los siguientes enfrentamientos: desde las 20, San Lorenzo (1) vs. Quilmes (0) y Gimnasia (1) vs. Boca (0); 21, Instituto (1) vs. Regatas (0), por TyC Sports, y Ferro (0) vs. Argentino (1); 22, San Martín (1) vs. Atenas (0), por DirecTV.