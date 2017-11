Russo dijo que no se valoró lo que hizo Lanús

04/11/2017 -

La definición de las semifinales entre Lanús y River dejó varias polémicas y algunas cosas que se dijeron de ambos lados. Ayer el presidente del Granate, Nicolás Russo, salió a responderle a Marcelo Gallardo y dijo lo siguiente: "Le tengo respeto a Gallardo, pero pareciera que Lanús hizo cuatro goles y no pasó nada. Me molestó que no se valoró al equipo. No estuve bien lo que dije en ese momento, ya está", afirmó el titular del Granate que hizo alusión a la frase ("que vayan a llorar a la iglesia") que lanzó cuando River se quejó por el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Gallardo criticó ayer a Russo en la conferencia de prensa en la que manifestó lo siguiente: "El presidente de Lanús debería estar a la altura de su cargo y de la AFA. Tenemos lo que nos merecemos".

Russo recogió el guante en este sentido y replicó: "Ni River ni Boca son los menos indicados para hablar".