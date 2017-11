Mantuvo el suspenso sobre su continuidad en el "Millo"

04/11/2017 -

Sobre el tema de su continuidad, el entrenador aseveró: "El presidente (Rodolfo) D’Onofrio vino a acompañar, pero no se habló de la continuidad, es algo que no definí, y en su momento lo hablaré con el presidente y con (Enzo) Francescoli. Hago evaluaciones cada semestre".

"Lo que sí no me voy a cansar de repetir es que siga o no en el club, nunca me voy a sentir como me siento acá, lo que me pasa en River no me va a pasar en ningún lado del mundo, somos profesionales, pero River es el mejor lugar para estar", aseguró.