"Si el peronismo no se une, tendremos macrismo para rato"

Fotos CHARLA. Natanson brindó un taller de análisis político y presentó el "Atlas de la democracia argentina", elaborado a través de Le Monde Diplomatique.

04/11/2017 -

Para el politólogo y periodista José Natanson, el país atraviesa "un momento clave de consolidación del macrismo" y consideró que en este marco el Presidente "está garantizando la gobernabilidad, algo que para un mandatario no peronista es importante", reconoció, en diálogo con EL LIBERAL.

El director de Le Monde Diplomatique, dijo que el Gobierno de Macri "tiene un proyecto de reforma neoliberal claro, es decir, un neoliberalismo posibilista, que lidia con una realidad que en parte le impone límites y tiene que aceptarlo, por eso es que está dispuesto a negociar una serie de cosas".

En este plano, advirtió una "débil oposición política" encarnada a través del PJ, por lo que remarcó la necesidad de "consolidarse un espacio común dentro del peronismo, pero veo a gobernadores por un lado, y a Massa y el kirchnerismo por otro. Si eso no se une en algún espacio común, con reglas de juego compartidas, vamos a tener macrismo para rato. No se trata solamente de un solo liderazgo de conducción, sino tal vez de varios liderazgos más chicos, que consensuen en acuerdos, y compitan en una interna que ofrezca algo serio a la sociedad".

Para el reconocido analista político también el macrismo "representa una nueva derecha en diferentes sentidos, en primer lugar porque llegó al poder de manera democrática, a diferencia de la derecha que se expresa a través de los golpes militares. No hay gobierno democrático que no tenga en algún momento algún giro autoritario. Por ejemplo, el kirchnerismo destruyó el Indec, y el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, le hizo juicio penal a las consultoras que difundían datos de inflación alternativa, pero eso no convirtió al kirchnerismo en un fascismo, pero fue un comportamiento. Sí criticaría un punto oscuro del macrismo que es el manejo de las fuerzas de seguridad, que tiene una política de mano dura, una diferencia muy marcada en relación a otros gobiernos democráticos".

Natanson también vio lejana la posibilidad de la llamada "grieta" pueda cerrarse, ante una marcada división política fuertemente marcada. "Creo que las discusiones y disputas por el poder, deben tramitarse de manera democrática y pacífica, porque es bueno que haya un ejercicio de la política de manera moderada. Con dos casos dramáticos, como las muertes de Nisman y Maldonado y dos sectores sociales que tienen a su propio mártir", apuntó.

Sobre el tratamiento que hicieron los medios de la detención de ex funcionarios por sospechas de corrupción, apuntó que "hubo cierta espectacularización de los medios, pero sobre todo, asistimos a una justicia selectiva. No por eso digo que De Vido y Boudou, por nombrar dos casos recientes, sean inocentes. Sí es evidente que se los juzga con una dureza con la que no se hace o persigue con los funcionarios del Gobierno actual".