Burlando y Barby se casan en verano

04/11/2017 -

Luego de la pelea, Barby Franco (25) y Fernando Burlando (51) están reconciliados y con fecha de boda.

"Capaz que en el verano hay una gran sorpresa. Por ahí se asienta más el amor", remarcó la modelo en el ciclo "Por si las moscas", desde su estadía en Punta del Este donde protagoniza el espectáculo Stravaganza.

"Puede ser acá (en Uruguay) en el atardecer... La idea es que vengan todos descalzos, todos muy relajados. Es de verdad. Sólo voy a decir que va a pasar en el verano pero no voy a dar fechas ni nada", dijo.

Luego, sobre la propuesta en cuestión, contó: "Él ya me había propuesto casamiento con anillo en 2015 y le dije ‘sí, mi amor... ¡todo bien!’, pero después me había agarrado como miedo porque era muy chica. Ese anillo lo perdí haciendo snorkel. Así que ahora no me dio anillo, pero me lo va a dar".