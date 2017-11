La mediática volvió con todo y acusó a propios y extraños

04/11/2017 -

Natacha Jaitt volvió con los "tapones" de punta: acusó a su abogado de acordar con Fernando Burlando (letrado de Diego Latorre) sin su consentimiento, como también disparó contra Yanina Latorre. "Esto no es una puntita, es una brochette", escribió. Jaitt tenía de abogado en la causa a Andrés Rabinovich, con quien tenía una excelente relación. La relación pasó del amor al odio cuando llegaron unos polémicos rumores a los oídos de la modelo, quien decidió compartir su enojo y malestar en las redes. "Me allanaron, me procesaron y me entero que @RabiAndy transa con Burlanda (Fernando Burlando) por atrás, sin mi concentimiento (sic) para correrlo de falsificación de firmas!"

En su momento, también explotó contra su enemigo, Yanina Latorre. "¡Estoy harta de vos Yanina! Preparate para el juzgado, ¡Infeliz!", escribió oportunamente.