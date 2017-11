Acusan a Kevin Spacey de "depredador sexual"

04/11/2017 -

Tras la denuncia de intento de violación del actor Anthony Rapp a Kevin Spacey, en 1986 cuando tenía 14 años, al protagonista de la exitosa serie "House of Cards" le están saliendo las víctimas del armario. Según revelaron en las últimas horas productores de Netflix, Spacey convirtió el rodaje de una de las ficciones más poderosas de los últimos años en un ambiente "tóxico" en el que se comportó como un "depredador" dado sus continuos abusos y avances sexuales contra miembros masculinos del equipo. Así lo han descrito al menos ocho personas que trabajan o trabajaron en esta serie para el dos veces ganador del Oscar y 11 veces nominado al Emmy, cinco de ellas consecutivas por el personaje de Francis Underwood que dio vida en "House of Cards". En declaraciones a la CNN una de las supuestas víctimas declaró que Spacey (58), lo asaltó sexualmente.

Los nuevos testimonios llegan sin nombre, todos hechos a la CNN desde el anonimato por temor a las repercusiones en el lugar de trabajo. Pero no faltan los detalles. Especialmente en el caso de un ayudante de producción, objeto de toqueteos sexuales no consensuales mientras viajaba en el mismo auto con Spacey para llevarlo al rodaje, en el área de Baltimore (EE UU). "Me dejó en estado de shock. Es un hombre muy poderoso en la serie y yo soy el último en la cadena alimenticia", detalló. Los avances sexuales continuaron fuera del coche, cuando el asistente le ayudó a llevar las cosas a su camerino. Allí Spacey lo arrinconó sin dejarlo salir. "Le hice saber que me sentía incómodo en esa situación", subrayó la víctima recordando la frustración del actor cuando lo dejó marchar.

Otros miembros del equipo de rodaje comentaron que el abuso y los tocamientos de Spacey se producían impunemente a la vista de todos. "Todos hablábamos sobre este comportamiento", indicó a la CNN uno de los operadores de cámara.

Los ocho empleados de la serie declararon a la prensa que Spacey, tenía una conducta "predadora", que incluía contacto no consensuado y comentarios crudos, dirigidos generalmente hacia muchachos jóvenes.

En un comunicado, Netflix asegura que fue informada de un incidente hace cinco años que fue resuelto. Pero, asegura que no conoce ningún otro caso aunque seguirá colaborando con sus productores para mantener un ambiente laboral "saludable y respetuoso".

De todas maneras, la sexta temporada de la serie "House of Cards" quedó suspendida en forma indefinida.

Mientras tanto Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar "evaluación y tratamiento", según señaló su representante.