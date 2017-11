Barbie Vélez debutó como cantante con un sensual clip del tema "Te meneo"

Fotos Barbie dice estar enamorada, pero no revela el nombre de su nuevo amor.

Barbie Vélez (23) participó de la canción y del clip del tema "Te meneo", de la banda "Halconizados de amor".

"Ya soy fan de esta canción. Aunque no lo crean canto con ellos", escribió contenta la hija de Nazarena, junto con una foto de ella en su cuenta de Instagram. "Hoy será tu noche, te voy a enseñar lo que es placer. Súbete a mi coche, seré tuya hasta el amanecer. Sueño con besarte, ya no puedo controlarme", canta la ex participante del Bailando.

En el video, se la ve supersensual meneando al ritmo de la canción, con un vestido rojo, muy corto y suelto, y el pelo atado. Casualmente, hace unos días su ex pareja Fede Bal, también debutó como cantante, con un rap que le dedicó a Laurita Fernández. Por el momento, la situación amorosa de Barbie es un misterio. Aunque en las últimas semanas se dijo que estaba de novia con el empresario Patricio Silberman (32) y hasta ella confesó estar "enamorada en serio por primera vez", no se los volvió a ver juntos y siguieron creciendo los rumores de que estaba manteniendo una relación con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián, el marido de Nazarena.