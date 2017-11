Ministro británico renunció tras haber sido acusado de acosar a una parlamentaria

04/11/2017 -

El ex ministro británico de Defensa, Michael Fallon, renunció luego de que la líder de la Cámara de los Comunes lo acusara ante la primera ministra, Theresa May, de haberle hecho "comentarios lascivos", y no por haberle tocado la rodilla a una periodista años atrás, como él había dejado entrever, según informan ayer dos diarios londinenses.

Fallon, uno de los políticos conservadores británicos de mayor rango, renunció el miércoles último en medio de una oleada de acusaciones y rumores de acoso y abuso sexuales contra asesoras parlamentarias o militantes que tiene al Parlamento en el ojo de la tormenta y que también salpica a la oposición laborista.

Con su Partido Conservador en el centro de las acusaciones, la propia May admitió la gravedad de la situación y convocó para la semana próxima a una reunión con los líderes de los principales partidos para discutir formas de enfrentar la problemática.