Ferrari amenaza con dejar la F1

Hoy 07:25 -

Liberty presentó sus ideas para la Fórmula 1 que quiere en 2021 y se ha encontrado con la oposición de los principales motoristas y equipos. Mercedes levantó la voz y Renault se unió, pero Ferrari ha ido un paso más lejos: amenaza con marcharse del deporte si los americanos convierten en realidad su boceto.

Así de explícito lo ha dicho Sergio Marchionne en una conferencia con medios en la que solo iba a explicar los resultados financieros de la marca: "Liberty tiene intenciones buenas, una es reducir los costes de los equipos, que creo que es algo bueno, pero hay un par de cosas con las que no estamos de acuerdo. Una es el hecho de que, de alguna manera, la singularidad del motor no será uno de los factores distintivos de los participantes, y no toleraría esto. Si vemos que en 2021 el deporte toma un aire diferente nos forzará a tomar decisiones".

"Debe quedar totalmente claro que, a menos que encontremos una serie de circunstancias cuyos resultados sean beneficiosos para el mantenimiento de la marca y del mercado y para el fortalecimiento de la posición única de Ferrari, Ferrari no jugará. Eso tendría muchas implicaciones, aparte de la reducción de costes de nuestra estructura, abriría una gran cantidad de alternativas sobre lo que podríamos estar haciendo en el futuro y más allá de 2021", agrega el presidente de la Scuderia completando su amenaza.

Ferrari siempre quiere ser diferente y no le gusta que busquen imponer tantas piezas estándar para igualar la contienda. Así que Marchionne no tendría problema en llevarse su Cavallino a otra parte, es más: "Sería totalmente beneficioso para nuestro balance de cuentas. La F1 ha sido parte de nuestro ADN desde el día en que nacimos, pero no es que podamos definirnos a nosotros mismos de manera diferente". Y dice tajante: "Si cambian el arenero hasta el punto en que se convierta en un arenero irreconocible, no quiero jugar más".

A pesar de poner a Liberty contra la espada y la pared desafiándoles con dejarle sin el equipo más legendario, el italiano asegura que van a esperar a la reunión del Grupo de Estrategia del próximo martes en la que los dueños explicarán más detalles de su plan para decidir cuál será su siguiente movimiento: "No quiero prejuzgar nada de esto. Vamos a ir a una reunión el próximo martes con las mejores intenciones porque nos importa mucho para este negocio y veremos a dónde nos lleva".

"Las implicaciones financieras de esta elección errónea que se tomen de ahora en adelante son bastante significativas para Ferrari", señala Marchionne. Así, Carey y compañía están avisados de que si dan otro paso en falso se quedarán sin ellos. Pero, ¿realmente se atrevería a pasar a la historia como aquel que acabó con la relación más longeva de la F1? Y tanto que sí, y no solo eso… "Me sentiría como si me dieran un millón de dólares porque trabajaría en una estrategia alternativa para tratar de reemplazarla, una más racional". Desafío enviado.