Video | Feroz insulto de una alumna a su profesora en plena clase

Fotos La escuela de Enseñanza Media Número 429 Mario R. Vecchioli de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Un video que se viralizó en las redes sociales terminó exponiendo una situación delicada que sucedió dentro de un aula en plena clase en la escuela de Enseñanza Media Número 429 Mario R. Vecchioli de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

El pasado 27 de octubre, una docente retó a su alumna durante la clase de Francés porque entendía que la menor estaba usando su teléfono celular pero la reacción desmedida de la alumna descolocó a los propios compañeros.

"Yo entiendo francés. Hay gente que está con el celular, hacen de todo y no le decís nada. Y yo estoy con el celular y no estoy molestando. Bueno, andate a la c... de tu madre", dice en el video que registró un compañero.

El insulto rebotó en el aula y ante la advertencia de la maestra de que iba a ir contarle a la directora, la adolescente retrucó: "Bueno, andá y decile. Me la paso bien por la...".

"Se viralizó el video. No teníamos conocimiento de su existencia, pero sí de la situación. Porque la docente lo compartió con nosotros inmediatamente. Luego se hizo una reunión con la alumna, contextualizamos la situación y reflexionamos sobre lo que sucedió y en dónde estuvimos mal cada una de las partes", comentó la directora de la institución María Marzioni.

"Lo que sucede es algo que pasa todo el tiempo, eso que se pongan a jugar con los celulares. En realidad, ella es una muy buena alumna, la queremos mucho y lo sabe. Vamos a conversar mucho con ella y lo vamos a seguir haciendo. Incluso la profesora terminó acariciando y dando unas palabras de aliento. Reaccionó de esta forma. No avalamos pero sucede", concluyó.