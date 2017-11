Aníbal Fernández: "Que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelot..."

Fotos Aníbal Fernández

Aníbal Fernández habló en un programa de radio y criticó con dureza a la cúpula del peronismo pero también al gobierno, al que acusó de estar realizando una "caza de brujas".

"Estoy buscando que los dirigentes de mi partido pongan la cara y se dejen de hacer los pelotudos", declaró Aníbal, que también acusó a sus compañeros de "dejarlo solo". "Nadie puso la jeta, ni los dirigentes actuales ni los anteriores. A los compañeros no se los deja solos", agregó, refiriéndose también a Julio De Vido.

De todas formas, para el exministro de Cristina, el gobierno es el que marca la agenda judicial: "Es el gobierno el que decide quiénes van preso y quiénes no, y al decir esto debo estar en alguna lista", declaró. "No pido impunidad, si se hizo algo mal que se condene. Pero no esta caza de brujas", sentenció.

El exjefe de Gabinete del kircherismo también defendió a Cristina Kirchner en el programa de Radio Con Vos, El Lobby: "Todas las causas contra Cristina son un mamarracho", afirmó, y dijo que sigue creyendo en ella además de calificarla como "el cuadro más importante" dentro del peronismo.