Cristina asistió al bautismo de sus nietos Néstor Ivan y Emilia

Fotos La ex presidenta Cristina Kirchner no hizo declaraciones en Río Gallegos. Foto gentileza Opi Santa Cruz

04/11/2017 -

SANTA CRUZ.- La senadora electa Cristina Kirchner asistió hoy al bautismo de sus nietos y almorzó en un restaurante céntrico de Río Gallegos, sin hacer declaraciones.

La ex presidenta ingresó a la Parroquia San Juan Bosco en donde permaneció unos minutos hasta que el párroco Miguel Robledo bautizó a Néstor Ivan (4) y Emilia (1), los hijos de su primogénito, el diputado nacional Máximo Kirchner, y de la ministra de Salud de la provincia, Rocío García.

Después la familia se dirigió al restaurante -ubicado frente a la iglesia, en las calles Jofré de Loayza y Kirchner- para almorzar durante unas dos horas.

El ex gobernador interino y consuegro de la ex mandataria, Héctor Marcelino García, también compartió la mesa familiar, y también lo hicieron sus otras hijas (entre ellas la senadora Virginia María García), y su yerno, el juez Marcelo Bersanelli.

Un adolescente posó en una foto junto a la ex primera mandataria; pero no le dijo que era el nieto del diputado provincial justicialista Orlando Stirneman, fallecido dos días antes que Néstor Kirchner y quien mantuvo distancia política con el ex presidente.

Cristina se retiró por la puerta de atrás sin hacer declaraciones y bajo la atenta mirada de sus custodios. En ese momento, algunas mujeres que se acercaron al lugar le gritaron "chorra" y le reclamaron "devolvé la plata".

El auto que la transportó y las camionetas de custodia se dirigieron luego hacia su domicilio particular, ubicado en la calle Mascarello de esta ciudad, donde permanece desde anoche tras haber volado desde la ciudad de Buenos Aires.