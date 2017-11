FÚNEBRES | 5 de Noviembre de 2017

05/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Porfirio Glaver Sposetti

- Delia Agripina del Valle Gerez de Sposetti

Sepelios Participaciones

GEREZ DE SPOSETTI, DELIA AGRIPINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Sus hijos Caio ana Alicia y Guido H. pol Karina Jorge Nora y Hugo, nietos bisnietos y de mas familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 en el cementerio LA PIEDAD el cortejo partirá de calle plata 162 s/v . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

GONZÁLEZ DE LEDESMA, MIRTA ADA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 1/11/17|. Sylvia Monti de Bruchman y familia ; Lola Monti de Amestegui y familia y Rosa Inés Monti participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GONZÁLEZ DE LEDESMA, MIRTA ADA (q.e.p.d.) Falleció en salta el 1/11/17|. Regina Ledesma, su hija Delcia Mujica e hijas con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE LEDESMA, MIRTA ADA (q.e.p.d.) Falleció en salta el 1/11/17|. Mariela Osorio participa el fallecimiento de la mamá de su amiga de la infancia Florencia y acompaña a toda familia en tan difícil momento. Ruega oraciones por su eterno descanso.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Yuly Araujo, René Díaz y Guadalupe participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Sarita, hijos y nietos en este momento de dolor.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Richard Araujo y familia participan su fallecimiento y abrazan con afecto a Sarita, hijos y a toda su familia en estos momentos de dolor.

PALLARES, FERNANDO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/17|. Su padre Jorge Castagna y Karina varo , su hija Briana , sus hermanos Agustín y Lara su novia romina y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA PIEDAD . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

SAYABEDRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin" Barbarita Moukarzel de Ganem, sus hijos: José, Alberto, Miguel, Eduardo y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a sus nietos Fabio y Belén Ganem y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SPOSETTI, PORFIRIO GLAVER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Sus hijos Caio Ana Alicia y Guido H. Pol Karina Jorge Nora y Hugo, nietos bisnietos y de mas familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 en el cementerio LA PIEDAD el cortejo Partira de calle plata 162 s/v, COB. IOSEP . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

Invitación a Misa

GONZÁLEZ DE LEDESMA, MIRTA ADA (q.e.p.d.) Falleció en salta el 1/11/17|. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 Pquia. San Roque. Se ruega oraciones en su memoria.

LUNA, GRACIELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/17|. Hermana dejaste un vacio imposible de llenar. Vivirás eternamente en el corazón de todos notros y sabemos que desde donde estés nos seguirás cuidando. Sus hermanos Rosa, Julio, Juan Carlos y Luis , su hermano político Abel Banegas, sobrinos y demás deudos, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Nuestra Señor del Piedad, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. La familia agradece a compañeros de Rentas municipales, al gremio Suome, a los médicos y personal del Sanatorio Alberdi, vecinos y amigos. Ruegan una oración a su memoria.

LUNA, GRACIELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/17|. Su hermano Juan Carlos y su sobrinos Matías, Mariana, Gaby, Fabián, Pablo y primos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia La Piedad con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ORELLANA VDA. DE INFANTE, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/14|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sos el Sol que guía nuestro Camino. Aun no nos resignamos a tu partida. Descansa en paz junto al Señor. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Parroquia Espíritu Santo, para rezar por tu eterno descanso.

TARGA DE ARGAÑARÁS, PEPI (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Su familia, invita a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

RÍOS, ANTONIO OSVALDO (Tony) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Duele tanto aceptar que, no estás pero jamás perderé la esperanza de que no es un final, seguiré caminando este camino. Hoy solo me quedan tus recuerdos, tu amor, tu enseñanza, me guiara no se cuantos tiempo pero si sé que algún día te alcanzaré en el cielo para siempre y para toda la eternidad. Tu esposa Silvia, sus hijas, nietos, yernos, su mamá y demás familiares, invitan al responso en el panteón familiar de La Piedad hoy a las 9 hs. con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CASTAGNA, DIEGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/17|. Sus padres Miguel y María sus hermanos miguel dora Viviana Ignacio, sobrinos tíos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia COBERTURA NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

Invitación a Misa

SALIDO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/11|. "Alegren su corazón y disfruten su camino, pues Dios me ha aceptado y está conmigo". Tu espíritu vive entre nosotros. Al cumplirse seis años de tu partida. Su esposa Isabel Leguizamón de Salido, sus hijas Marine, Ana Lía, Carolina y Melina, hijos políticos, hermana y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Parroquia Cristo Rey de la Ciudad de La Banda.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

MONTERO, AÍDA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Mamá: hoy hace 3 meses de tu partida. Dejaste un gran vacío en nuestros corazones; es tan difícil vivir sin ti mamita. Te extrañamos mucho y te amaremos por el resto de nuestras vidas". Sus hijos: Víctor, Claudia, Alejandro Carabajal invitan a la misa al cumplirse tres meses de su falleciminto, hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora. del Perpetuo Socorro. Las Termas.

PÉREZ DE GÓMEZ, JOSEFA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/15|. Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Madre querida a dos años de tu partida al Reino Celestial. Siempre te recordaremos como una madre ejemplar, mama, abuela. Dedicaste tu vida a tu familia, ahora descansa en paz hoy sabemos que eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros, eres lluvia bendita del otoño. En la quietud de la mañana eres la brisa repentina, eres las estrellas que brillan en la noche. ¡Gracias por todo lo que nos brindaste, estas y estarás siempre en nuestros corazones¡ Invitan a la misa hoy 5 de noviembre a las 20:00 horas en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto, tus hijos, nietos y demás familiares.