Eduardo Sacheri: “El fútbol me dio un universo de tramas y personajes que se parecían a mi propio mundo”

05/11/2017 -

A sala llena, Eduardo Sacheri con¬mociona a todos hablando de fútbol, y la tribuna santiagueña se copa es¬cuchándolo narrar esas historias tan simples y profundas a la vez, de las tristezas y alegrías que el deporte más maravilloso y apasionante del mundo suele darnos.

Historias de vida y de fútbol, casi cuentos, postales, injurias y decla¬raciones de principios es lo que ofrece su nuevo libro “El futbol, de la mano” (Alfaguara) de Eduardo Sacheri, donde reúne textos escritos entre 2013 y 2015 para la revista El Gráfico, así co¬mo “Las llaves del reino” recopila los publicados entre 2011 y 2013.

“Estos años de escribir columnas fueron para mí un estupendo modo de dialogar con otras personas. De hablar de fútbol. Fue como conversar en la tribuna, mientras esperás que salgan los equipos”, explica el consagrado es¬critor, tras su paso por la exitosa VIII edición de la Feria Provincial de Libro.

Entre todos los temas de la vida cotidiana que el escritor Eduardo Sache¬ri maneja con maestría, abordó en una entrevista con EL LIBERAL sobre su nuevo gol literario: narrar históricas conmovedoras con la “redonda” como centro de todo. Los que saben de emo¬ciones y de fútbol tienen en claro que vale la pena leerlo y sentir la viva emo¬ción de sufrir y gozar en una cancha, cueste lo que costare.

Hay escritores que les gusta ir por un costado bien abstracto, evidentemente en tu caso te gus¬ta abordar por las cosas más sim¬ples y cotidianas…

- Te diría que coincido en que mi li¬teratura no es para nada abstracta y que le gusta entrar en las vidas de la gente común y pequeña, y ese es otro camino para entrar en los grandes te¬mas, no desde los abstracción, sino desde lo concreto, lo modesto y peque¬ño, así como nuestras vidas son al mis¬mo tiempo simples y complejas, super¬ficiales y profundas, creo que la litera¬tura puede hacer ese juego, tomando como punto de partida lo pequeño y lo concreto y poder remontarse en las co¬sas profundas.

¿Vamos a leerte pronto con nuevos cuentos o has encontrado más refugio en la novela?

-Me está pasando algo y es que no estoy escribiendo cuentos en general. En los últimos años, mi cabeza está co¬mo funcionando más en el formato de la novela y desconozco el motivo. No sé si es porque uno se va haciendo más grande y se le ocurren menos temas o le he encontrado el gusto a este tra¬bajo paciente, laborioso y demo¬rado de meses y meses que te lle¬va una novela. Me siento muy a gusto con este formato. El he¬cho de poder escribir colum¬nas en la revista El Gráfico por varios años, me permitió encontrar un punto inter¬medio, es decir, seguir ha¬blando de fútbol en textos breves, pero ahora que no escribo en esa revis¬ta, una parte de mí está en este mo¬mento como suspendida.

¿Por qué elegiste el fútbol co¬mo motivo para escribir?

-Toda mi literatura está poblada por mi propio mundo, y con esto, es¬toy diciendo que me crié en un pue¬blo del gran Buenos Aires, con una vi¬da común, con amigos, veredas y calles comunes, y con el fútbol, que es parte central de esa vida común que me for¬mó. Estoy edificado con ciertos ladri¬llos bastante ordinarios, compartidos, y el futbol es uno de ellos, entonces, no es que yo pretenda decir que escribiré sobre futbol. No, sino que el fútbol así como es parte de mi vida, también es parte de lo que escribo.

¿Qué te gusta elegir para tus personajes de todo lo que encie¬rra la mitología del fútbol argen¬tino?

-Tené en cuenta que tengo ca¬si 50 años y me crié jugan¬do al fútbol. Y lo sigo ha¬ciendo, como también veo fútbol, por lo tan¬to, para mí repre¬senta mucho más que un juego, en el sentido que es una matriz de apren¬dizaje de un montón de cosas que va más allá del juego. Uno utiliza el juego para entender otras cosas más impor¬tantes y profundas. Muchos futboleros lo hacemos, con la diferencia que ca¬paz yo tenga mayor facilidad de pala¬bras al momento de escribir, a diferen¬cia de otros que simplemente lo viven. Lo que sí estoy seguro es que el fútbol me dio un universo de tramas y perso¬najes que se parecían mucho a mi pro¬pio mundo.

¿Te interesa seguir de cerca alguna historia particular por la que atravesaron los jugadores de fútbol? ¿Le ves algún lado cine¬matográfico?

-Yo creo que indudablemente que hay infinidad de historias que se pue¬de contar en el mundo del fútbol, pe¬queñas y grandes, ya que el futbol en si es un relato en sí mismo. Cada partido tiene una trama, un desenvolvimien¬to, un conflicto, vueltas de tuerca con respecto a la historia, por eso creo que es tan rico para cons¬truir narrativa.

Sos hincha de Indepen¬diente, un club con mu¬chos títulos que al igual que River, vivieron la ex¬periencia del descenso ¿Te llevó tiempo asimilar ese duro golpe?

-Por supuesto que como todo hin¬cha lo viví con mucha tristeza y tra¬tando de pensar, de no irritarme y no mostrar lo peor de mi frustración, un poco porque me parece que uno tiene que saber perder cuando le toca per¬der y enorgullecerse de su modo de ga¬nar, siempre y cuando uno haya sabido comportarse en los momentos en que le toca perder, así que obviamente lo viví con tristeza y con muchos deseos de apurar rápido ese trago difícil.

¿Tuviste algún tipo de partici¬pación en el guión de las pelícu¬las como El Secreto de sus ojos o Papeles en el viento?

-Sí, tuve mucha participación, de he¬cho el guión de “El secreto de sus ojos” lo escribimos con (Juan José) Cam¬panella y a “Papeles en el Viento” con Juan Taratuto. Por suerte, me topé con directores muy predispuestos para tra¬bajar juntos y creo que eso benefició la tarea. A mí me dejó muy conforme de poder hacerlo, por el hecho de sostener las historias que construí en el libro.

¿Ha influido en la venta de tus libros la popularidad de la pelí¬cula? ¿Cómo experimentas la re¬lación entre el cine y la literatu¬ra?

-Me parece que entre la literatura y el cine hay una relación compleja y difícil de explicar, en el sentido de que no es sencillo traspasar las sensacio¬nes y emociones de un lenguaje a otro. Hay un delicado trabajo de adaptación de por medio, y en cuanto a la venta de mis libros a partir de las películas, la verdad que me ha ido muy bien, como el caso de las películas de El secreto de sus ojos y Papeles en el viento, basadas en novelas mías. Muchos espectadores de ese medio tan masivo como es el ci¬ne, después fueron a buscar los libros que dieron origen a la historia, por lo tanto, ha sido extremadamente benefi¬cioso desde ese punto de vista.