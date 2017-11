05/11/2017 -

Ocho letras que te sitúan en la vida con la feroz economía de lo verda¬dero. Perdiste. No te tocó a vos pisar el cés¬ped, ni lucir esa cami¬seta que tanto querés, ni saltar a cabecear en ningún tiro de es¬quina.

Y es posible que esta mañana haya resultado una mañana de sol y aire tem¬plado, una mañana de ocio y de seres queridos, una de esas mañanas que los publicistas sueñan para sus propagan¬das de café y de yogur descremado. Peor todavía, si esta mañana es una de esas mañanas. Si en cambio hubiese ama¬necido gris, con viento, con bruma, con agua, tendrías la posibilidad de encon¬trar alguna mentira meteorológica de¬trás de la cual protegerte. Pero dudo de que sea una mañana lluviosa. No tengo una razón científica ni la menor idea del porqué, pero casi siempre, cuando per¬diste, el día siguiente parece una postal, una maldita postal del buen tiempo y de la dicha de vivir.

Y entonces no tendrás más remedio que sentirte ingrato, loco o estúpido. O mejor, vas a sentirte las tres cosas al mis¬mo tiempo. Y vas a tener razón. Por eso no vas a permanecer callado. Cuando te pregunten, si es que alguien te pregun¬ta –porque también puede ocurrir que, con semejante mañana, con semejan¬te sol, con semejante asado por venir, a nadie se le ocurra detenerse lo suficiente en tu cara de “estoy pero no estoy, quie¬ro pero no quiero”–, vas a decir que no, que nada, que cómo se te ocurre. Que es¬tás bien, que simplemente estás con sue¬ño, que no dormiste bien… Eso, será que no dormiste bien y estás con sueño.

Bueno, pensándolo bien, puede ser que sea verdad eso de que estás con sue¬ño. Puede que hayas demorado un mon¬tón en dormirte. Que hayas dado mil vueltas en la cama buscando una posi¬ción en la cual relajarte y dejarte ir. Que te hayas quedado quieto, al final, para no despertar a tu mujer o de puro abu¬rrido. O que te hayas despertado en al¬gún momento de la noche. Eso pasa, también, cuando perdiste. Que te hayas levantado al baño con la idea de volver enseguida a dormir. Que hayas dado los diez, los quince pasos subrepticios hasta el baño a oscuras, a tientas, con los ojos cerrados para no espantar al sueño. Pero sucedió. En algún momento sucedió. De ida o de vuelta se te cruzó una imagen cualquiera. No hace falta que haya sido el gol de ellos. No. Cualquier otro míni¬mo vestigio de la noche del partido. Con eso alcanza. Puede ser la camiseta gas¬tada que tenía puesta el tipo que tenías parado a la izquierda y que te hizo pen¬sar que vos no, que vos no te pondrías esa camiseta con el nombre de ese juga¬dor debajo del número. O un cartel pu¬blicitario que viste por la ventanilla del colectivo, a la vuelta. Un cartel de telefo¬nía celular, era. O de un candidato a go¬bernador. No estás seguro. Pero vienen el cartel o la camiseta y se quedan con vos. Vuelven a la cama con vos. Con vos y con la derrota. Porque mañana, y pasa¬do, y pasado pasado mañana, se te van a cruzar esas imágenes que son caóticas y son cambiantes pero que te llevan todas al mismito lugar: a que perdiste.

Fuiste hasta el baño adormecido, pe¬ro ahora volvés a la cama despabilado y triste. Porque perdiste. No sirve pa¬ra nada pero repasás una vez y otra vez lo que pasó esta noche. No sólo las juga¬das. Aunque también, pero no sólo las jugadas. Repasás lo que pensaste, lo que sentiste. Repasás hasta los cantitos de la hinchada. El estallido de júbilo cuando arrancaron ganando. Porque eso pasa, también. Que perdiste, pero arrancas¬te ganando, y recién después perdiste. Y te acordás de cómo lo gritaste, de có¬mo te sentiste, de cómo te pusiste a cal¬cular a cuántos puntos te ibas con estos tres, a quiénes alcanzabas, a quiénes de¬jabas atrás…

Pero perdiste. Y a lo mejor en plena noche te ponés a rumiar este asunto de las conjugaciones verbales y otros de¬vaneos gramaticales. Perdiste. Vos. Se¬gunda persona del singular. Vos perdis-te. Y vos sabés que sos vos, el que perdis¬te. Si ahora viniera cualquiera a intentar disuadirte de ese pensamiento, vos no lo permitirías. Hasta te enojarías si al¬guien te dijese “Quedate tranquilo, que fueron ellos, los que perdieron. Vos no. Vos no fuiste”. Te enojarías. Es un ali¬vio que no querés, que no te sirve, que te hace sentir peor, como una tentación de hacerte a un lado cuando vienen dego-llando. Vos no querés hacerte a un costa¬do. Vos no querés arreglarlo de ese mo¬do. Vos sabés que ese no es el modo. Vos sabés cuál es el modo. Ganar. Que ganes. Vos. Otra vez esa dichosa segunda per¬sona del singular. Pero es así. Vos per¬diste. Vos querés ganar. De manera que muchas gracias, querida, si es tu mujer la que te lo sugiere. Muchas gracias, que¬rido amigo. Muchas gracias, mamá; mu¬chas gracias, papá; muchas gracias, her¬manito. Pero no es el caso, insistís.

Porque perdiste. Vos perdiste. Vos, que después del gol “tuyo” (mirá qué es¬túpido ese adjetivo posesivo, como si lo hubieras hecho vos, el gol) te abrazaste con tres o cuatro y gritaste y calculaste que con estos tres puntos… Vos, que vis¬te desde ese lugar de mierda que te to¬có en la popular –porque llegaste tarde– cómo el once de ellos picaba solo, a la es¬palda del central tuyo que venía miran¬do la jugada en lugar de mirar su espal¬da, que es lo que tendría que haber he¬cho. Vos lo viste, desde ese sitio de por¬quería en el que te abriste lugar a los co¬dazos, y el estúpido del defensor no lo vio, y el arquero no fue capaz de gritar¬le y te la mandaron guardar y fue el em¬pate.

Y ahí, en medio de tu insomnio y tu amargura, te vas a acordar de ese gol con una exquisita precisión sin otro sentido que hacerte daño. Vas a proyectarte esa imagen una vez, y otra vez, y otra más, como si en alguna de esas repeticiones el defensor y el arquero hicieran lo que te¬nían que hacer en lugar de lo que hicie¬ron. Pero no vas a engañarte. No. No vas a mentirte, en la cuarta o en la quinta, que el defensor cierra como debe sobre la espalda del delantero. Ni que el arque¬ro grita y ordena para evitar el desastre a tiempo. No vas a cambiar el pasado por¬que sabés que no cambia. Perdiste.

Tal vez te preguntes, quieto en la ca¬ma y con los ojos abiertos en la oscuri¬dad, qué estarán haciendo los jugado¬res en este momento. Ahora, que son las cuatro de la mañana y ya pasaron cinco, no, seis horas desde que termi¬nó el partido. Tal vez seas de esos que se enojan cuando los jugadores salen a un bolilche después de una derrota. De esos que se indignan porque los tipos, que no fueron capaces de ganar, tampo¬co son capaces de compartir tu bronca y tu tristeza. O tal vez seas de esos otros que no, que no se preocupan por lo que hagan los jugadores después de que el micro los deja en la concentración para que recojan sus cosas. Esos que prefie¬ren pensar que, al fin y al cabo, los juga¬dores son sujetos periféricos en esta de¬rrota. Porque ellos pasan y vos quedás. Vos seguís. Por eso, porque vos seguís, sos el que perdiste.

Y la mejor pauta de que vos perdis¬te (vos, no ellos, o vos mucho más que ellos) es que cuando amanezca y tengas que enfrentar la mañana vas a estar solo. Solo, con tu derrota a cuestas. Solo fren¬te a los que tengan ganas de burlarse de vos, porque perdiste. Acá también hay bandos, facciones, diferencias. Podés ser del bando de los que se burlan de los ri¬vales cuando son ellos los que pierden. Y sus burlas, esta mañana, no serán más que una justa retribución por tus preté¬ritas crueldades. Y puede que no. Que seas de esos tipos que prefieren aten¬der a su equipo sin meterse con la vida ni la suerte de los otros. Dará igual. Van a burlarse. Y vas a estar solo. Y seas de los burlones o de los prudentes, ni se te cru¬zará por la cabeza decir “No, señor, yo no perdí. Fueron ellos”. No vas a hacer¬lo. Te aguantarás y punto. Porque per¬diste.

Y te acordarás de la noche, del mo¬mento más difícil de la noche, que no fue cuando ellos metieron el segundo gol, ni cuando el imbécil del árbitro los de¬jó hacer todo el tiempo que quisieron, ni cuando terminó el partido y tus jugado¬res se juntaron en el medio y saludaron sin ganas (y tal vez sin derecho a alzar los brazos), ni cuando se retiraron entre algunos que aplaudían y otros que chi-flaban. Ninguno de esos fue el momen¬to más difícil. Y no lo fue porque en to¬dos esos momentos todavía no estabas solo. Estabas con un montón de gente que sentía tu misma tristeza. Así bajas¬te los escalones sucios. Así te amuchas¬te en las calles angostas. Pero después, a medida que te alejabas hacia el auto, la estación, o la parada, la gente empezó a ralear y las camisetas a separarse. Y llegó un momento en que sí, definitivamente, te quedaste solo.

Fue entonces cuando cualquier posi¬ble “perdimos” dejó lugar al “perdiste”. Vos. Vos en el colectivo y el cartel. Vos en el auto escuchando esa transmisión par¬tidaria en la que echaban pestes contra la Comisión, el técnico y el marcador de punta.

Ahora, mientras das vueltas en la ca¬ma, o mañana, mientras el sol sale y el mundo sigue y en una de esas te convi¬dan un mate y una sonrisa, vas a sentir que en una de esas estás desperdiciando tu vida. Porque nunca más va a ser hoy. Y este hoy lo estás dilapidando porque estás triste, porque no podés dejar de re¬cordar ese pelotazo a espaldas del cen¬tral, porque en un momento tenías tres puntos y al final no tenés nada.

Porque perdiste.

Tal vez hasta te preguntes si no es po¬sible que sea más grande la tristeza que te gobierna cuando perdés que la ale¬gría que te asalta cuando ganás. Y si eso es cierto, estás haciendo un pésimo ne-gocio. Con tu club, con el fútbol, con tu vida.

Si me trasladás el interrogante a mí, te aconsejaría que no te metas hoy, na¬da menos que hoy, en semejantes hon¬duras. No tenés el equilibrio emocional necesario para pensar las cosas y sacar conclusiones más o menos coherentes.

Estás sin ganas. Ni de mate, ni de charla, ni de asado, ni de sol. No impor¬ta que tengas una familia que te quiere, un trabajo que les da de comer, una sa¬lud que te permite pensar que todo mar¬cha como debiera. No importa, o al me¬nos no te alcanza.

Porque perdiste.

Así de simple.