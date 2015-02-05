CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Noviembre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 21:42 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
10.15 KALLYºS MASHUP
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.00 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?
18.45 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 MTV CANIGGIA LIBRE
01.15 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
15.00 MAURO LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.00 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 MEGAESTRUCTURAS
19.00 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS vs. COLON (F)
18.30 ANIMALANDIA
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
21.00 EL MATADERO
21.30 LOS OJOS DE IVANA
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
02.00 SIN TRAMPAS NO TIENE GRACIA
03.58 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017
04.23 CIELO DE OCTUBRE
06.34 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
07.57 SOPHIA GRACE Y ROSIE. UNA AVENTURA REAL
09.34 MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
11.49 SÍ SEÑOR
13.45 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
15.34 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
16.03 SÍ SEÑOR
20.00 HASTA QUE LA MUERTE LOS JUNTÓ
22.00 THE DUFF
23.54 EL REINO
TCM
00.20 LA MASACRE DE TEXAS: EL INICIO
01.55 RÍO BRAVO
05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
05.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
06.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
06.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.34 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.08 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
10.58 LA PANTERA ROSA
11.13 MI PRIMER BESO
13.08 ST. ELMO’S FIRE
15.11 KARATE KID II
17.20 HECHIZO DEL TIEMPO
19.14 GANAR O MORIR
21.00 LA MASACRE DE TEXAS
22.38 LA MASACRE DE TEXAS: EL INICIO
TNT
02.30 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
04.21 TIERRA DE LOS MUERTOS
05.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
07.29 RALPH, EL DEMOLEDOR
09.21 RATATOUILLE
11.26 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
14.00 FECHA 8 - SUPERLIGA 2017/2018
16.00 PREVIA SUPERCLÁSICO
17.45 HITCH: ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
20.05 TNT GOL
21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2: LA VENGANZA DE LAS SOBRAS
22.48 EL MAESTRO
23.49 300: EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
01.45 DOS MÁS DOS
SPACE
17.17 BREAKOUT: LA CACERÍA
18.59 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE
22.00 PRISIONERA DEL ESPACIO
23.54 THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE: THE BEGINNING
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ HOY, A LAS 21.30, FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ, CON GONZALO VELÁZQUEZ Y OTROS.
+ EL 10, A LAS 18.30, AUDICIÓN DE PIANO.
+ EL 11, A LAS 22, FESTIVAL ACADÉMICA DEL BALLET LATINOAMERICANO.
+ EL 12, A LAS 20.30, FESTIVAL ACADÉMICO 2017 DEL ESTUDIO DE DANZAS “PERFUME DE CARNAVAL”.
+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA CANTANTE ANGELA LEIVA.
+ EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+ SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS CLASSIC ROCK.
+ SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA” CON UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI.
NODO TECNOLÓGICO
(PARQUE INDUSTRIAL)
EL VIERNES 10, A LAS 22, CRISTIAN CASTRO PRESENTARÁ SU CONCIERTO DONDE BRINDA UN TRIBUTO A SANDRO. COMO TELONERO ESTARÁ EL SANTIAGUEÑO AGUSTÍN CARTIER VIAÑA.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (subt) 01:05 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
05/11- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
05/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) THOR RANGAROK (2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
05/11-14:30 (Cast) 16:30 (Cast) JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/ RESERVA (compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS DIAS)
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:30- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)
CONDORITO ATP
2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)