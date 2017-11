CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Noviembre 2017

Hoy 21:42 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

10.15 KALLYºS MASHUP

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.00 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?

18.45 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 MTV CANIGGIA LIBRE

01.15 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

15.00 MAURO LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.00 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 MEGAESTRUCTURAS

19.00 EL BUSCADOR EN RED

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS vs. COLON (F)

18.30 ANIMALANDIA

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

21.00 EL MATADERO

21.30 LOS OJOS DE IVANA

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

02.00 SIN TRAMPAS NO TIENE GRACIA

03.58 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017

04.23 CIELO DE OCTUBRE

06.34 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

07.57 SOPHIA GRACE Y ROSIE. UNA AVENTURA REAL

09.34 MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

11.49 SÍ SEÑOR

13.45 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

15.34 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

16.03 SÍ SEÑOR

20.00 HASTA QUE LA MUERTE LOS JUNTÓ

22.00 THE DUFF

23.54 EL REINO

TCM

00.20 LA MASACRE DE TEXAS: EL INICIO

01.55 RÍO BRAVO

05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

05.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

06.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

06.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.34 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.08 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

10.58 LA PANTERA ROSA

11.13 MI PRIMER BESO

13.08 ST. ELMO’S FIRE

15.11 KARATE KID II

17.20 HECHIZO DEL TIEMPO

19.14 GANAR O MORIR

21.00 LA MASACRE DE TEXAS

22.38 LA MASACRE DE TEXAS: EL INICIO

TNT

02.30 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

04.21 TIERRA DE LOS MUERTOS

05.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

07.29 RALPH, EL DEMOLEDOR

09.21 RATATOUILLE

11.26 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

14.00 FECHA 8 - SUPERLIGA 2017/2018

16.00 PREVIA SUPERCLÁSICO

17.45 HITCH: ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

20.05 TNT GOL

21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2: LA VENGANZA DE LAS SOBRAS

22.48 EL MAESTRO

23.49 300: EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

01.45 DOS MÁS DOS

SPACE

17.17 BREAKOUT: LA CACERÍA

18.59 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE

22.00 PRISIONERA DEL ESPACIO

23.54 THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE: THE BEGINNING

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ HOY, A LAS 21.30, FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ, CON GONZALO VELÁZQUEZ Y OTROS.

+ EL 10, A LAS 18.30, AUDICIÓN DE PIANO.

+ EL 11, A LAS 22, FESTIVAL ACADÉMICA DEL BALLET LATINOAMERICANO.

+ EL 12, A LAS 20.30, FESTIVAL ACADÉMICO 2017 DEL ESTUDIO DE DANZAS “PERFUME DE CARNAVAL”.

+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA CANTANTE ANGELA LEIVA.

+ EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+ SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS CLASSIC ROCK.

+ SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA” CON UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI.

NODO TECNOLÓGICO

(PARQUE INDUSTRIAL)

EL VIERNES 10, A LAS 22, CRISTIAN CASTRO PRESENTARÁ SU CONCIERTO DONDE BRINDA UN TRIBUTO A SANDRO. COMO TELONERO ESTARÁ EL SANTIAGUEÑO AGUSTÍN CARTIER VIAÑA.

CINES

SUNSTAR



THOR RANGAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (subt) 01:05 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

05/11- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

05/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) THOR RANGAROK (2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

05/11-14:30 (Cast) 16:30 (Cast) JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/ RESERVA (compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS DIAS)

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:30- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)

CONDORITO ATP

2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)