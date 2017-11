El más grande se haga servidor de los hermanos - Mateo 23, 1-12

05/11/2017 - Este pasaje refleja la discusión de la Iglesia de Mateo con los jefes del judaísmo en tiempos en que se redacta el Evangelio. Quizás esta comunidad integrada principalmente por cristianos venidos del judaísmo pensase que era posible seguir las enseñanzas de los catequistas cristianos y de los escribas a la vez. La historia nos mostrará su imposibilidad. El cristianismo se separó definitivamente del judaísmo, y algunos grupos cristianos fueron perseguidos y entregados a la muerte por los sectores más conservadores y fundamentalistas del judaísmo. Fariseos y Escribas los representan. Los Fariseos, “separados”, constituían un grupo multifacético de sacerdotes y laicos que se consideraba la verdadera comunidad de Israel por sus aspiraciones de pureza legal y observancia de la Ley y se esforzaban por mantenerse separados del resto de la gente que no compartían sus aspiraciones y estilos de vida. En tiempos de Jesús no tenían liderazgo político ni religioso, y lo que se dice de ellos en el Evangelio de Mateo es un anacronismo. Reivindicaban el derecho a la santidad mediante el cumplimiento de las normas de pureza ritual y el pago del diezmo. Valoraban la ley “oral”, es decir, las tradiciones de los antepasados. Los Escribas estaban conformados por un grupo heterogéneo cuyo único factor de poder radicaba en el saber. Una vez ordenados a los cuarenta años podían resolver por sí mismos las cuestiones de legislación religiosa y ritual, ser jueces en procesos criminales y tomar decisiones en los juicios civiles. Tenían derecho a ser llamados rabí y se les reservaba los primeros puestos en los banquetes y en la sinagoga. El Cristo de Mateo no cuestiona la doctrina de los Fariseos sino la autoridad de éstos sobre el pueblo, por eso recomienda “hagan y observen todo lo que les digan”. Sin embargo, la conducta de estos no es consecuente con su prédica: “no imiten su conducta porque dicen y no hacen”. “Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverla”. Estas cargas pesadas son las numerosas prescripciones legales que aplastan a los hombres y lejos de acercarlos a Dios, son obstáculo para entrar en su Reino. Más aún, sus obras se hacen para “ser visto por los hombres”. Sus gestos públicos de piedad son realizados para vanagloriarse de una supuesta fidelidad a Dios. Les gusta ser llamados maestros y ocupar los primeros lugares en los banquetes y sinagogas. Conclusión Los discípulos de Jesús deben evitar todo autoritarismo hipócrita y toda vanidad religiosa. Los que tienen alguna autoridad en la Iglesia de Jesús deben saber que no se pueden usurpar sus derechos. Cristo es el único maestro y todos los discípulos son hermanos. El mayor, el que ocupa un puesto de autoridad, es el que debe servir a los demás. La tentación del autoritarismo, del legalismo y la observancia ritual, han llevado muchas veces a la Iglesia a tomar un rumbo equivocado. El ejemplo de la pasión y muerte de Jesús es una invitación a la fraternidad y al seguimiento centrado en el mandamiento del amor que se expresa en el servicio a la vida y a los últimos de la sociedad.