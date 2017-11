Santiago superó a una dura selección de Chubut

Fotos DESEQUILIBRANTE. Juan Pablo Mirolo volvió a mostrar su calidad en la cancha para organizar varios ataques.

Santiago del Estero inició con el pie derecho su camino en la Zona Ascenso B del Campeonato Argentino de Rugby 2017, al derrotar a Chubut por 47 a 35 en un partido jugado en cancha del Lawn Tennis y en el que el equipo local tuvo que trabajar duro ante un rival complicado. El conjunto dirigido por Pablo Mirolo y Oscar Muhn anotó 6 tries, pero recibió 5 en un encuentro que si bien no tuvo un alto nivel técnico fue muy atractivo porque ambos intentaron atacar siempre, aun cometiendo errores y mostraron mucha actitud. Los primeros minutos del juego fueron netamente favorables a Santiago, que a los 7 ya ganaba 6 a 0 por dos penales de Martín Roger. Sin embargo, en su primer ataque Chubut llegó al try y empezó a desnudar falencias defensivas que el local mostraría a lo largo de todo el partido. Desde los 10 hasta los 30 minutos se vio un equipo desordenado, que intentaba ir hacia adelante, pero tenía muchos problemas para defender. Chubut aprovechó esta circunstancia para hacer un juego muy parejo y estaba 14 a 14, a diez del final de la etapa. Desde ahí se vio lo mejor de Santiago en esos primeros 40 minutos y así llegaron los tries de Federico Parnás y Facundo Coronel para irse al descanso con un 28 a 14 mucho más holgado de lo que había sido el desarrollo.

Segunda parte

La segunda mitad arrancó con un rápido try de Adrián Arévalo convertido por Roger y con un equipo local que extendió ese buen momento del final del primer tiempo. Pero otra vez Chubut mostró mucha voluntad y aprovechó la fragilidad defensiva del local para llegar dos veces al try en sólo cinco minutos y ponerse a sólo 7 puntos (35/28) con mucho por jugar. Cuando parecía que la tarde se complicaba y el triunfo corría peligro, otro buen ataque santiagueño terminó con Alan Campbell apoyando bajo los palos para volver a traer tranquilidad. La selección del sur no bajó los brazos y obligó a Santiago a defender. Arévalo en una contra apoyó y la ventaja se fue a 19 puntos. La visita tuvo premio a su tesón con el quinto try antes del final.