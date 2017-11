Tres juegos completan la fecha 9

05/11/2017 -

Con tres partidos, se completará esta noche la novena fecha de la Copa Upcn de básquet femenino, que organiza la Asociación Capitalina.

Del programa, se destaca la presentación de Quimsa, que defenderá el invicto ante Belgrano, en calidad de visitante.

Desde las 19, se cumplirá la siguiente programación: Coronel Borges vs. Huracán, Belgrano vs. Quimsa y Jorge Newbery vs. Villa Constantina B.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa habilitado para evitar la pérdida del partido.