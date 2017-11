Claves para prevenir los golpes y ahogamientos en la época estival

Fotos CUIDADOS. Los niños son los más vulnerables en este tipo de accidentes.

Una de las mayores alegrías de los niños es ir a piscina, ya sea que la tengan disponible todo el tiempo o solo disfruten en un paseo durante vacaciones, ellas son escenarios de juegos, diversión, aventuras e interacción familiar.

Sin embargo, también reúnen muchos riesgos para las personas sin importar su edad. Nadie está exento de una caída, un golpe o un ahogamiento, sobre todo los niños.

Ellos son más vulnerables porque no son conscientes del peligro al que se exponen, de ahí que la principal norma de seguridad para estar en la piscina sea que los pequeños no pueden ingresar si no tienen la edad apropiada y, mucho menos si no están bajo el cuidado de un adulto responsable.

"En relación con los accidentes en las piscinas, los casos de ahogamientos son más frecuentes en menores de 5 años y en adolescentes varones. Los ahogamientos en pequeños pueden ocurrir con pequeñas cantidades de agua y hasta en baldes o piscinas pequeñas. Estos casos son muy frecuentes en viviendas particulares", sostuvo el Dr. Ángel Muratore.

Consejo

Para evitarlos, el pediatra recordó que "son fundamentales los vallados perimetrales que superen el metro de alto, con barandas verticales, ya que las horizontales inducen el efecto ‘escalera’. Además, las puertas deben ser seguras, con un sistema de cierre que no pueda ser abiertas por los niños. Y los pisos deben ser de un material antideslizante para evitar caídas".

Asimismo destacó la importancia del acompañamiento de los adultos.

"Los menores de 12 años no deben ingresar al natatorio sin la compañía de un adulto responsable que sepa nadar y de ser posible maneje RCP (reanimación cardiopulmonar). Se deben colocar a los niños chalecos salvavidas o ‘bracitos’ que aseguren que tendrán la cabeza por encima del nivel del agua. Estos se eligen de acuerdo con el peso del pequeño", indicó el pediatra.