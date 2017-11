Fotos Boudou: Gobierno pide "recuperar la plata" y el kirchnerismo ataca a Lijo

05/11/2017 -

La diputada nacional electa por Cambiemos Graciela Ocaña consideró que "es importante" la detención del ex vicepresidente Amado Boudou -quien cumplió su segundo día de arresto- pero reclamó que "devuelva el dinero que robó", mientras el ex funcionario kirchnerista Oscar Parrilli acusó al Gobierno de utilizar "a un gran sector de jueces" para "perseguir" opositores. A su vez, la diputada nacional Margarita Stolbizer advirtió que la detención de Boudou es "un dato positivo", pero reclamó que "no nos quedemos con el show, necesitamos condenas y que devuelvan lo robado". En contraposición a la postura del kirchnerismo, el gobernador peronista de San Juan, Sergio Uñac, afirmó que hay que "respetar" la decisión de la Justicia y se despegó de las últimas declaraciones de la senadora electa Cristian Fernández, al asegurar que con esta decisión "no está en juego" la democracia. Para Eduardo Durañona, abogado del ex vicepresidente, "no hay ningún motivo" para que su defendido esté preso en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, por lo que cuestionó que en Comodoro Py "manejan otro Código" Penal. Mientras Boudou pasó su segundo día preso en el penal de Ezeiza tras la orden de detención dictada por el juez Ariel Lijo en una causa por enriquecimiento ilícito, el presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, cuestionó que "los que se llenan la boca hablando de republicanismo y Estado de derecho sólo quieren someter en defensa de sus intereses a quienes se les oponen, avasallando la división republicana de poderes". En el mismo sentido, el referente de Patria Para Todos y ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, aseguró estar "consternado y preocupado" por la detención del ex vicepresidente y enfatizó que la ex mandataria Cristina Fernández "es la bruja mayor en esta cacería de brujas". Oscar Parrilli aseguró que "están utilizando a un gran sector de jueces, en especial de Comodoro Py, para perseguir a dirigentes opositores" y puntualizó que Lijo "tiene la causa del Correo contra Mauricio Macri por la cual el Presidente intentaba perdonar a su familia 70.000 millones de pesos".