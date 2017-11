Netflix cortó definitivamente sus relaciones con el actor Kevin Spacey

05/11/2017 -

Ante la gran cantidad de acusaciones por acoso sexual contra Kevin Spacey, Netflix decidió cortar relaciones con el actor y confirmó su exclusión definitiva de la sexta y última temporada del drama político "House of Cards", que había comenzado su rodaje en las últimas semanas. Diversos artículos en medios estadounidenses hicieron conocer en las últimas horas que, además, la plataforma líder mundial de contenidos audiovisuales por streaming no estrenará la película "Gore", producida por Spacey y en la que el actor interpreta al escritor Gore Vidal. La decisión de Netflix llega en medio de una oleada de denuncias contra la figura de "Belleza Americana" y "Los sospechosos de siempre" de parte de diferentes hombres a los que presuntamente acosó sexualmente. El primero en denunciarlo fue el actor Anthony Rapp, quien hace una semana afirmó que Spacey intentó forzarlo a tener sexo cuando tenía apenas 14 años, en la década del 80. Luego siguió el actor Roberto Cavazos y también ocho miembros del staff de "House of Cards" relataron a la cadena estadounidense CNN que el abuso de poder por parte de Spacey era moneda corriente.