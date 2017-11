Fotos Hasta el 20 se recibirán las pinturas por el concurso "Día de la eliminación de la violencia contra la mujer"

05/11/2017 -

El Superior Tribunal de Justicia promueve la propuesta de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer (OVFyM), invitando a la comunidad a sumarse al concurso de pintura en conmemoración del ‘Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer’, trabajos que se serán recibidos en dicho organismo, sito en la planta baja del antiguo Palacio de Tribunales, con ingreso por calle Chacabuco, hasta las 14 hs. del lunes 20 de noviembre, pese a que es feriado nacional. La iniciativa se impulsa bajo la consigna "Construyendo otros modelos, otros imaginarios, otras prácticas sociales sobre violencia basada en el género". A continuación se describen las bases del certamen, las condiciones de presentación de los trabajos, premios y plazo de inscripción, se detallan a continuación: 1.- Podrán participar personas a partir de 18 años de edad inclusive. 2.- El eje temático será la igualdad, el respeto y la no violencia hacia las mujeres. 3.- Se podrá presentar una única obra por participante. 4.- Los trabajos deberán ser inéditos y no premiados en otros concursos. 5.- Las obras podrán realizarse con cualquier procedimiento, técnica o material que se desee. 6.- El tamaño mínimo de las obras será de 30 x 50 cm. Las obras deberán estar montadas sobre bastidor y sin marco. 7.- Las obras se entregarán cerradas y/o embaladas en cuyo remite sólo figurará el seudónimo del concursante, adjuntando en su interior otro sobre con sus datos personales: seudónimo, título de la obra, nombre y apellido, edad, dirección completa y teléfono. La dirección de envío será Chacabuco y Absalón Rojas de esta ciudad capital (Planta Baja - Palacio de Tribunales), en la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer. 8.- Se otorgarán tres premios. El primer premio consistirá en la entrega de una mención especial al autor/a, y a su vez la obra seleccionada será usada como imagen de la OVFyM (folletería, banner, etc) por el plazo que el Superior Tribunal de Justicia considere conveniente. El segundo y tercer premio consistirán en la entrega de diplomas con mención especial al puesto alcanzado. Los premios y datos de sus autores/as serán dados a publicidad a través de los medios locales de prensa. 9.- El plazo de presentación finalizará el día 20 de noviembre de 2017, a las 14. 10. - El jurado estará integrado por la Dra. Graciela Neirot de Jarma, la Dra. Norma Morán y el artista plástico Ricardo Touriño. 11.- La decisión del jurado tendrá lugar el día 22 de noviembre de 2017, la cual será inapelable. 12.- El veredicto del jurado y entrega de premios será el día 24 de noviembre de 2017 en el lugar que el Excmo. Superior Tribunal de Justicia disponga en su oportunidad. 13.- Las obras en su totalidad serán expuestas desde el 28 de noviembre del corriente año en el hall central del Poder Judicial de Santiago del Estero. 14.- Las mencionadas obras podrán retirarse a partir del 15 de diciembre de 2017 en el hall central del mencionado Poder Judicial. 15- La participación del presente certamen supone la íntegra aceptación de las bases.