Fotos Madre de policía fue sorprendida por dos sujetos que le robaron y la abusaron con un palo

05/11/2017 -

Vecinos de los Bº Mishqui Mayu y Ampliación Parque Industrial -separados por una calle- se vieron conmocionados por el aberrante ataque que sufrió la madre de un sargento de policía, cuando salió a tirar la basura y fue interceptada por dos incalificables sujetos, tal como lo publicó EL LIBERAL en exclusiva en su edición impresa de ayer. Según revelaron las fuentes policiales, el ultraje se produjo pasadas las 22, cuando la víctima -de 63 años, residente en el Bº Sarmiento de ciudad capital- salía de la casa de sus padres para dejar los residuos en un contenedor ubicado en diagonal a su vivienda. Mientras estaba arrojando las bolsas que tenía para luego ir hasta la casa de su hermana -a una cuadra y medida del lugar- fue interceptada por dos motociclistas, quienes bajaron del rodado y comenzaron a golpearla, exigiéndole que entregue la plata que tenía. La víctima temiendo por su integridad comenzó a gritar, pero nadie acudió a ayudarla, pues en ese momento un copioso chaparrón caía en la ciudad bandeña y todos los lugareños no se encontraban en la calle. Allí uno de los delincuentes atacó a la víctima golpeándola en el rostro -a la altura de la sien- provocando que cayera al suelo. Una vez en el piso le dieron varias patadas. Una vez reducida empezaron a hurgar todas las pertenencias que la víctima tenía. Según se supo, la mujer llevaba consigo una pequeña cartera cruzada en el cuerpo y su teléfono celular en una de sus manos. Los maleantes al ver que no había dinero en el bolso comenzaron a tocarle los bolsillos del pantalón. Mientras continuaba tirada sobre el pavimento, los sujetos le desprendieron el jeans y tras robarle su dinero y realizarle cortes en el abdomen con un cuchillo, le introdujeron un trozo de madera en la vagina. Cometido el criminal ataque huyeron sin siquiera llevarse el aparato móvil de la víctima. La mujer como pudo caminó hasta una peluquería, donde pidió ayuda. EL LIBERAL habló con Marta, la dueña del local donde asistieron a la damnificada. ‘Llegó con la cara llena de sangre, hasta el portón y golpeó con su cuerpo la chapa. Mi hijo estaba fumando en ese sector y cuando la ve le abre la puerta, ella le pregunta por mí, entonces yo salgo a ver qué pasaba’, sostuvo la peluquera. Según reveló Marta, al ver a la víctima en tan malas condiciones y en una crisis de nervios sacó una silla, la sentó y trató de calmarla mientras que su hijo pedía ayuda a la policía. ‘Le corría sangre por el cuerpo, tenía desprendido el pantalón y me decía ‘mirá lo que me han hecho’, señalándome la zona de la vagina. Tenía raspada la parte del estómago, parecían heridas superficiales, pero me decía que algo tenía adentro’, explicó la entrevistada. ‘Le bajo un poco el pantalón y ahí veo que tenía un palo. Les pido que llamen rápido una ambulancia y cuando llega la policía ella comienza a descompensarse, y después la trasladan al Centro de Salud Banda. Ella gritaba que le habían robado y que sólo le pedían la plata, como si fuera que sabían que tenía el dinero’, expresó Marta. Las fuentes revelaron que la víctima a diario recorre las mismas calles ya que cuida de su hermano discapacitado durante todo el día y más tarde se dirige hasta la casa de su hermana, de donde finalmente la buscan sus hijos para llevarla a la casa. En el CIS Banda fue asistida de urgencia donde recibió la asistencia médica y la contención, ya que estaba inmersa en un profundo cuadro de angustia, según revelaron las fuentes.