Fotos Aspirantes mayores se preparan para egresar como bomberos

05/11/2017 -

Los aspirantes de la Escuela de Bomberos Voluntarios de La Banda, una de las promociones más numerosas de los últimos años, se preparan para dar los últimos pasos antes del acto de egreso, previsto para el próximo sábado 18 de noviembre. Previo a ello, deberán rendir los exámenes finales, tanto teóricos como prácticos el próximo sábado 11. A pesar de que aún tienen que sortear estas últimas instancias, el coordinador de la escuela, Fernando Jiménez se mostró confiado en el éxito de los aspirantes: "Estoy muy confiado, porque como coordinador he formado un grupo de instructores que han sabido transmitirles los conocimientos necesarios" para que tengan éxito. Cada uno de los diez instructores está especializado en diversas temáticas como: Incendios estructurales, Rescate vehicular, etc. "Este año empezamos con un total de 24 aspirantes mayores de 18 años, de los cuales permanecen 12 en la institución, que realizan prácticas en el cuartel; también tenemos un grupo de 14 aspirantes menores de entre 12 y 17 años, quienes desarrollan actividades con pedagogía propia para ellos aprendiendo a ser bomberos a través de juegos y propuestas recreativas, además de formarlos como ciudadanos íntegros", señaló Jiménez. Se trata de un grupo que asiste a esta escuela "desde el año pasado y algunos incluso desde hace cuatro años. Lo que dicen es que están muy entusiasmados y no ven la hora de cumplir 18 años para ser bomberos", reveló.