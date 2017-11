Tiroteo en una iglesia de Texas deja, al menos ,27 muertos

05/11/2017 -

Por estas horas, la policía de Texas investiga un tiroteo que se produjo este domingo en una iglesia a 48 kilómetros de San Antonio, y que habría causado la muerte de, al menos, 27 muertos de acuerdo a las primeras informaciones locales.

Según testigos el atacante ingresó al templo en horas del mediodía y, en medio de la celebración de la misa, abrió fuego contra los presentes dejando hasta el momento la escalofriante cifra de 27 víctimas fatales y varios heridos según señalan medios estadounidenses.

Un detective de la policía que dialogó con Fox News, informó que el atacante fue abatido y que ya no hay una "amenaza activa" en el templo.

El canal KSAT informó que dos helicópteros de las fuerzas de seguridad también estaban en el lugar. La policía local dijo que había "múltiples heridos", pero no precisó cuántos eran, y todos fueron trasladados en dichos helicópteros y en ambulancias de distintos puntos que llegaron hasta el lugar para socorrer a los heridos.

