Wilmar Barrios: "Estos partidos se juegan con huevos"

Hoy 20:47 -

Wilmar Barrios, uno de los hombres fuertes del mediocampo de Boca, se mostró muy contento por el triunfo obtenido en el estadio Monumental y criticó a Néstor Pitana por la expulsión de Edwin Cardona.

“Estoy muy contento. Es más lindo ganarles en su cancha. Me sentí muy bien; son tres puntos muy importantes”, aseguró el mediocampista colombiano.

Y no dejó pasar la oportunidad de hablar de su amigo Cardona: “Ayer me dijo que iba a meter un gol. No me pareció roja la de él porque estaba cubriendo el balón”.

Por último, fue lapidario: “Por momentos me golpearon la mano, pero estos partidos se juegan con huevos”.