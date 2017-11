¿Qué es el ojo seco?

06/11/2017 - Los cambios hormonales son la causa principal del síndrome de ojo seco, causando cambios en la producción de las lágrimas. Los cambios hormonales asociados con la menopausia son una de las razones principales por las cuales las mujeres son las más afectadas por la condición de ojo seco. El revestimiento lagrimal se compone de tres capas: una capa de grasa; una de agua; y una de mucosidad. Cada capa tiene su propio objetivo. La capa grasosa, producida por las glándulas de Meibomio, constituye la parte exterior del revestimiento lagrimal. Su principal objetivo es suavizar la superficie y reducir la evaporación de las lágrimas. La capa de acuosa intermedia constituye lo que en su mayor parte conocemos como lágrimas. Esta capa, producida por las glándulas lagrimales de los párpados, enjuaga el ojo y lo limpia de partículas foráneas o agentes irritantes. La capa interior consiste de mucosa producida por la conjuntiva. La mucosa permite a la capa acuosa tener una expansión uniforme sobre la superficie del ojo y ayuda a mantener los ojos húmedos. Las lágrimas no podrían adherirse a los ojos si esta mucosa no existiera. Normalmente, el ojo es bañado en lágrimas constantemente. Mediante la producción de lágrimas a un ritmo lento y constante, el ojo se mantiene húmedo y cómodo. El ojo utiliza dos métodos distintos para producir lágrimas. Puede hacer lágrimas a un ritmo lento y constante para mantener la lubricación normal del ojo. También puede producir una gran cantidad de lágrimas en respuesta a la irritación de los ojos o a una emoción. Cuando la sequedad o un cuerpo extraño irrita los ojos, o cuando se llora, se produce un lagrimeo excesivo. Tal vez no parezca lógico que el ojo seco pueda causar un lagrimeo excesivo, pero imagine esto como la respuesta del ojo a una incomodidad. Las condiciones que afectan la glándula lagrimal o sus conductos, incluyendo enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide, conllevan a una disminución de la secreción lagrimal y desarrollar la condición ojo seco. La secreción lagrimal también puede reducirse a causa de ciertas condiciones que disminuyen la sensibilidad de la córnea. Enfermedades como la diabetes y el herpes zóster son asociadas con la disminución de la sensibilidad de la córnea, al igual que los lentes de contacto para uso prolongado y cirugías que hagan incisiones en la córnea o que remuevan tejido en ésta, como la cirugía Lasik. Una gran variedad de medicamentos comunes, tanto recetados como de venta libre, pueden causar la condición de ojo seco reduciendo la secreción lagrimal. Asegúrese de decirle a su oftalmólogo los nombres de todos los medicamentos que esté tomando, especialmente los siguientes: diuréticos para la tensión arterial alta; beta bloqueadores para el corazón o tensión arterial alta; antihistamínicos para las alergias; pastillas para dormir; medicamentos contra la ansiedad; calmantes para el dolor. Ya que estos medicamentos son a menudo necesarios, es posible que tenga que tolerar la condición de ojo seco, o tratarla con gotas para los ojos llamadas lágrimas artificiales. Las personas con ojo seco son generalmente más propensas a experimentar los efectos secundarios de los medicamentos, incluyendo los efectos de las lágrimas artificiales. Por ejemplo, los conservantes en ciertos tipos de gotas para los ojos y lágrimas artificiales, pueden irritar el ojo. Estos pacientes pueden necesitar medicación especial, por ejemplo unas lágrimas artificiales sin conservantes. Otra causa de la condición de ojo seco es la exposición a un clima seco y con mucho viento, así como el humo y el aire acondicionado, que pueden acelerar la evaporación de las lágrimas. Evitar el contacto con estas condiciones irritantes puede ofrecer alivio al ojo seco. Síntomas Aunque parezca extraño, las personas con ojo seco tienden a menudo a tener ojos llorosos. Esto se debe a que el ojo responde a la irritación causada por esta condición. Quienes sufren de ojo seco pueden sentir que no pueden mantener los ojos abiertos por mucho tiempo. También pueden sentir que sus ojos no están cómodos después de leer o de ver televisión. Los síntomas del ojo seco por lo general incluyen: escozor o ardor en los ojos; sensación de rasquiña o comezón; mucosa fibrosa en los ojos o a su alrededor; irritación ocular excesiva debido al humo o al viento; exceso de lágrimas; molestias al usar lentes de contacto.