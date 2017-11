FÚNEBRES | 6 de Noviembre de 2017

06/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Porfirio Glaver Sposetti

- Delia Agripina del Valle Gerez de Sposetti

- Ramón Juan Carlos Leguizamón

- María Monserrat Campos de Sequeira

- Néstor Marcelo Padilla (La Banda)

- Leonardo Esperguín

- Hilda Solana Paz de Salomón

- Hugo Armando Araujo

- Ercilia Escalada (Loreto)

- Miguel Ángel Nicoleta (La Banda)





Sepelios Participaciones

ARAUJO, HUGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Sus hijos Marcela y Susana Araujo, h. pol. Francisco y Daniel, sus nietos Hugo, Alejandra, Paola, Sofia, Ariana Jesús y Zoe y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:30 hs. en el cem. El Descanso. Cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Telefono. 4219787.

BADINO, ROQUE LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/10/17|. Personal docente y de maestranza de la Escuela Hogar Nº 1 Eva Perón y del Jardín Nº 106, acompañan en tan irreparable pérdida a Ilda Liliana Córdoba y Yamila I. Badino, conyugue e hijas. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Su esposo Oscar Sequeira, sus hijos Oscar, Lucas, Alfredo, Edith y Carolina, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Directores, docentes y técnicos del Dpto. Académico de Mecánica participan con gran pesar su fallecimiento, acompañan a su hijo Pinino y a toda la familia Sequeira en este momento de dolor y ruegan oraciones en su apreciada memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Ing. Rosa Kairuz, participa el fallecimiento de su compañera de trabajo Petty y acompaña a sus hijos Lucas y Oscar en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. AMEUNSE, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Elena Durán, Alejandro Ferreiro y sus hijos participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a la familia Sequeira en este duro trance y ruegan oraciones en su apreciada memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus compañeros no docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Dr. Dante Alejandro Alzugaray y flia., acompañan a su flia., y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Con gran tristeza despedimos a Petty; Martin Alzugaray y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Petty querida, mi flia. y yo te despedimos con todo cariño y amor. Siempre en nuestros corazones. Ricardo, Negrita y Juan Pablo Alzugaray acompañan a tu flia., en su dolor y rogamos oraciones en tu memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Nori Cheeín de Auat y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Marcela Molina y flia., lamentan el fallecimiento de su compañera Petty. Acompañan a su esposo e hijos en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero expresan sus condolencias por el fallecimiento de la No Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, María Monserrat Campos de Sequeira. Acompañan en éste difícil momento a sus hijos Pinino y Lucas Sequeira, también No Docentes de dicha Facultad, a su marido perteneciente a la dependencia del área de Rectorado, y demás familiares, pidiendo oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARíA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal docente, no docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la No Docente de dicha Facultad, María Monserrat Campos de Sequeira. Acompañan en éste difícil momento a sus hijos Pinino y Lucas Sequeira, también No Docentes de dicha Unidad Académica, a su marido perteneciente a la dependencia del área de Rectorado, y demás familiares, pidiendo oraciones en su memoria.

CAMPOS DE SEQUEIRA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. APUNSE participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera no docente Pety, y acompaña a la familia en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

CIERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su esposa Marta Beatriz García, sus hijos Claudio, Analía, Soledad, Daniel, nietos y demás familiares participa, su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 15 hs. Casa de duelo sala V. Nº 2 P. L. Gallo 330. SERV. HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ESPERGUÍN, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su esposa Nélida, sus hijos Rolando, Héctor, Raúl, Marcelo y Germán, h. pol., Gladis, Teresa, Verónica, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Santa María. Cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Telefono. 4219787.

ESPERGUÍN, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su esposa Nélida Cejas, sus hijos Rolando, Héctor, Raúl, Marcelo y Germán, hijas pol., nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Maco.

ESPERGUÍN, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su hijo Rolando, hija política Gladys del Carmen Paz, sus nietos Viviana, Gabriela, Gisell, Erik y Evelyn y todos sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Maco. Elevamos oraciones por la paz de su alma.

ESPERGUÍN, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Don Esper, que Dios lo tenga en su Gloria. sus amigos Antonio Paz, Elsa Ledesma y sus hijos Patricia, Sergio, Mariana, Carlitos y Sttella Iabañez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este difícil momento.

ESPERGUÍN, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Amiga de su hija política Kuky: Isabel Povedano, Norma S. Marañon e Hilda laserna, acompañan en tan difícil momento a su amiga, a su esposo y demás familiares deseando que el Señor le dé un descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

HERRERA, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su esposa Alicia Frías, hijos Adrián, Cristian, Mauro, Florencia, H. pol. Celeste, Romina, Andrea, nietos, Francisco, María Paz, participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Piedad. C. D. Pedro L. Gallo 330, S. V. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su esposa Alicia Frías, sus hijos Adrián, Cristian, Mauro y Florencia, sus hijas pol. Celeste y Romina, nietos Francisco y Maria Paz participan con dolor su fallecimiento, sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 3 y serán sepultados hoy en el cementerio La Piedad.

HERRERA, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Tito Auat, su esposa Teresa Borquez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

HERRERA, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Promoción 73 despiden con gran dolor al compañero y amigo Pototo Herrera implorando al Altísimo consuelo y resignación para su querida familia.

HERRERA, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "Pototo, vivirás por siempre en nuestros corazones". Su cuñada Nora, sus sobrinas Mony, Mariana, Patri y Pame, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Acompañan en su dolor a su amigo Adrián y flia., Matías Silva y Soledad Ferreyra. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Sus hijos Patricia, Pocholuto y Claudia, sus hijos pol. Carlos, Fany y Enzo y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Mutual Sant. y Caruso Cia. de Seg.S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Nuestro papito querido del alma. Sus hijos Patricia, Pocholito, Claudia, hijos pol. Fanny, Carlos, Enzo, nietos Ma. Jorgelina, Nicolás, Benjamín, Juan José, Juan, Pablo, Maurizio y Giovani, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te vamos a extrañar. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana política Elba Padilla de Carrizo, sus hijas Merci, Chela, Chabela, María de los Ángeles y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Remolinos de recuerdos rondarán nuestras mentes, nostalgias que enjugan nuestras almas heridas de silencio, que vuelven para recordarte y tiempos de sonrisas que no callan. Tus amigos de siempre que nunca te olvidarán, Negro Simón y Papi Acosta. Rogamos oraciones a su memoria y acompañamos a todos sus familiares en este difícil momento. "Que descanses en paz querido Pocholo".

LEGUIZAMÓN, RAMÓN JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Su cuñado Enrique Padilla, sus hijas Alejandra, Marcela y Soledad con sus respectivas familias acompañan en este duro momento a toda su familia. Pedimos oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Guillermo Pohl, Lorena Don, Máximo, Salvador y Katharina, acompañan a Claudia y flia., en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Compañeros de la secundaria de su hija Claudia; participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Municipal Nº 8 Nstra. Sra. de la Medalla Milagrosa, participan y acompañan en tan difícil momento a su compañera Prof. Patricia Leguizamón. Ruegan oraciones en memoria de su Padre.

LUNA, IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. El Sr. Pedro Guzmán y sus hijas: María Alicia y su esposo Gustavo Soria; María Virginia y Santiago Argañaraz y Catalina María, acompañan a su esposa e hijos y sus flias en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

LUQUETTI, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus compañeros de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra, Promoción 78 participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Cecilia y nietos en este doloroso momento.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Sus hijos Estela y Eduardo, H. pol., nietos Silvia, Mariela y Migui Fernández, Pilar, Martina y Facundo Salomón participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad. C. de duelo P. L. Gallo y Sta. Fe. Sala velatoria. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Madre: Sos tan importante en nuestras vidas que nunca te olvidaremos. Su hija Estela Salomón, sus nietos Silvia, Mariela, y Migui Fernández, sus nietos políticos Alejandro Danna, Adolfo Giménez y Florencia Ricco, sus bisnietos: Guillermina, Lorenzo, Delfina, Catalina y Solana participan con profundo dolor el fallecimiento de su Mamia.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su hijo Edy Salomón, María Milagros Argibay y sus hijos Pilar, Martina y Facundo Salomón.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su nieta Mariela Fernández y Adolfo Giménez y sus hijas Catalina y Solana participan con gran dolor el fallecimiento de su querida Mamia.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su nieto Miguel Fernández, y su esposa Florencia Ricco participan con dolor el fallecimiento de su querida Mamia.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Sus sobrinos Ángel Marcelo Morán, Maria Elena Salomón y sus hijos Marcelo y Maria Emili participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Sus sobrinos Marcelo Morán, Alejandra Leyva, sus hijos Rodrigo, Gonzalo y Joaquín, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "Alegren su corazón y disfruten su camino pues Dios me ha aceptado y está conmigo". Mamia tu espíritu vivirá entre nosotros. Jonathan Sack Regueira, Luciana Brizuela acompañan a su familia en este profundo dolor.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Adriana Peralta, Tano Storniolo y Giuliano acompañan en su dolor a toda su familia.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Los compañeros de Turismo de su nieta Silvia acompañan en este difícil momento a toda su familia. Cinthia, Pamela, Karina,Emanuel, Cecilia, Valeria, Alejandra, Jonathan, Adriana y Elena participan con dolor su fallecimiento.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. " Yo soy el camino la Verdad y Vida el que cree en mi vivirá eternamente". Elena Santillán Krasteff, Carlos Ibarra e hijos participan con dolor su fallecimiento.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu reino". Libia de Fernández, sus hijos Elvira, Chicho, Ramón y Raúl con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Ramón Fernández, Carolina Fulco, sus hijos Ramiro y Belen, Javier y Caro, nietos Valentina, Nicolás, Juan Cruz y Lorenzo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Despiden con profunda tristeza a la querida tía Hilda, sus sobrinos Perla y Eduardo, Cacho Manzur, sus hijos Fito y Eduardo y sus respectivas flias., acompañan en este momento de dolor a sus hijos Estela, Edy a sus nietos y demás fliares. Rogando al Altísimo por una cristiana resignación.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Lic. Jorge S. Castillo y su hija Abril Luz participan y acompañan con mucho dolor el fallecimiento de su querida vecina y amigo de su flia., Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Mariela Ribas y su hijo Juan Cruz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Ximena Beltrán, Hugo Terri, sus hijos Luciano, Hugo y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Juan José Lami Polti, su esposa María Luisa, sus hijos Juan, Lucía y Marcela, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Daniel Kobylanski, Lucía Lami y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Carlos Soza, Marcela Lami y sus hijas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Silvia Fernández, Alejandro Danna y sus hijos Guillermina, Lorenzo y Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Mamia.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Chicho Fernández y María Luisa Llallj participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Hilda.

SALVATIERRA VDA. DE FIGUEROA, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Sus hijos Carlos, Dany, Analía, Maribe, Edgardo, hijos políticos, Susana, Claudia, Luis, Darío, Tina, nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SEPELIO SANTIAGO.

SPOSETTI, PORFIRIO GLAVER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. La C. D. de la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados del Bº Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento del socio, vecino, amigo y gran colaborador de nuestro centro. Rogamos al Supremo creador la pronta resignación de sus hijos y demás familiares. Descansa en paz amigo. Nosotros siempre te recordaremos con mucho cariño.





Invitación a Misa

ÁLVAREZ DE VACCARO, IRENE ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Sus amigas la recordarán en la misa que se oficiará mañana 7/11 a las 21 en la iglesia Santo Domingo.

ANRÍQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/12|. Hace cinco años, un día como hoy te fuiste físicamente. Fue el día más amargo y desconsolado que nos tocó vivir. Dejaste un gran vacío en nuestras vidas. Sabemos que tu luz que nos ha invadido el corazón no se apagará jamás. Te amamos! Te extrañamos mucho! Su familia invita a la misa en su memoria hoy a la 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano.

CHAIK, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Tú, Señor por tu santísima pasión nos preparaste un lugar en el Cielo, permítele a este siervo tuyo, (gozar de sus maravillas). Querido Eduardo: por la inmensidad de tu corazón generoso, has ido a ocupar un lugar de privilegio en el cielo. Fuiste una brisa fresca en nosotros, te amamos, te disfrutamos, compartimos grandes momentos y serán esos recuerdos los que nos sostengan. Dios ¡cuídalo, ámalo y dale la eterna felicidad! El Señor te nutre de almas buenas y hoy descansas en su regazo. Tu partida nos lastima el alma. Siempre en nuestro recuerdo, nuestro cariño, quedarán intactos en el tiempo. Ya pasaron 3 meses. Sabemos que allá en lo alto transitas los prados del silencio, donde la luz jamás se apagará. Sabemos también que cada día nos veremos con el alba o el rocío... en la canción mojada de la lluvia. Nuestros corazones te guardarán en lo más profundo y siempre estarás presente en cada recuerdo que te nombra o te cante. Dios, tú que conoces y dispones los momentos de la vida humana, y ves el dolor que causa la muerte de un ser querido, te confiamos a nuestro querido Eduardo, gozar de la alegría perfecta, en la Patria Celestial. El dolor de haberlo perdido no nos hará olvidar la bondad de su corazón, la felicidad que tuvimos los buenos y hermosos momentos que compartimos junto a su querida familia. Que el Señor te recoja en su Gloria. Su sobrinos Zulema, Lita, Gustavo y José Luis Taboada invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplir 3 meses de su partida a la Casa del Padre. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, AURELIO JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Su padre, hermanos, hermanos políticos, hijo, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PALOMO DE SCILLIA, CLOTILDE JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/16|. Sus hijos Dr. Durval R., Adriana E., Fabiana C. Scillia, sus hijos políticos Leisi Yocca, Jorge Mackeprang, Francisco Trungelliti, sus nietos Durval y Milagro Scillia, Jorge, Luis y Matías Mackeprang, Francisco, Agustina, Rocío e Isabella Trungelliti invitan a la misa al cumplirse el primer año de su fallecimiento hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

TABOADA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/14|. Hermana querida, hoy hace 3 años que partiste al Reino de los Cielos. Te fuiste llevando un pedazo de nuestros corazones. Te queremos. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Cuanto lamentamos tu partida, pero el Señor lo dispuso así y te eligió, querida Elsita ya descansas en paz junto a nuestros padres. Tus hermanas que nunca te olvidarán: Mercedes, Zulema y Lita Taboada; sus sobrinos, primos y demás familiares invitan a la misa que rogando por su eterno descanso se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TABOADA, FELIPE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/15|. Querido hermano ya pasaron 2 años de tu partida al Reino de los Cielos, hoy quiso el Señor que estés ante su presencia. Que el Señor te bendiga y guarde, te ilumine con su rostro y tenga misericordia de ti, te mire con dulzura y amor y te conceda la paz eterna. Su esposa Zulema Ch. Vda. de Taboada, sus hijos Carmela T. de Chaik, Lucrecia, Guillermo, Amanda, Juan Francisco, Noralís, Marta y Patricio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, rogando por su eterno descanso. Elevamos oraciones en su querida memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





GUARDO, RITA MARÍA AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/98|. Un día como hoy cerraste los ojos para dormir en el sueño eterno. Dejaste un vacio en mi alma y a pesar del tiempo el dolor perdura. No pude verte crecer! contigo se fueron muchos de mis sueños, fuiste y serás siempre mi princesa amada. Rogamos una oración a tu memoria al cumplir 19 años de tu partida. Estarás siempre en nuestros recuerdos. Tu madre María y tu hermano Matías.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





NICOLETTA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su esposa Lucia, sus hijos Gustavo y Karina, h. pol Mario y Paola, sus nietos Fernando, Leonel, Gaetano y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Telefono. 4219787.

NICOLETTA, MIGUEL ÁNGEL q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su desconsolada esposa, Lucía Brevetta, sus hijos Karina y Gustavo; sus hijos políticos Mario Barbarino y Paola Cáceres, sus nietos Fernando, Leonel y Gaetano y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

NICOLETTA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija Karina Nicoletta, su hijo político Mario Barvarino y su nieto Fernando Barvarino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NICOLETTA, MIGUEL ÁNGEL q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su hijo Gustavo Antonio Nicoletta, su esposa Paola Cáceres, sus nietos Leonel y Gaitano participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

NICOLETTA, MIGUEL ÁNGEL q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Sus nietos Fernando Barbarino, Lionel y Gaitano Nicoletta y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

NICOLETTA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Francisco Carlos Brevetta, Iván Alejandro Brevetta y Teresita Iñiguez participan el fallecimiento del esposo de su hermana Lucia G. Brevetta y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, NÉSTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Su hermana Norma Beatriz, sus cuñadas Nelida Cuellar , Margarita González, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, cobertura Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Telefono 4219787.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Profesores: Laura Pereyra, Mirta Peralta de Allall y Roberto Gerez, participan el fallecimiento del hijo de su compañero Dionisio. Ruegan resignación y oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ESCALADA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su esposo Emeterio Gallardo, sus hijos Osbaldo Roberto y Hugo, h. pol., nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs. en el cem. De Tío Pozo. Dpto. Loreto Cobertura Caruso Cia. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Telefono. 4219787.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





QUIROGA, ENRIQUE ARMANDO (q.e.p.d.). Falleció el 6/11/16|. Mi papito adorado, hoy se cumple un año de aquel día tan triste de mi vida, que dios decidió llevarte junto a mi abuela Lucia, no existe un día en el que no te piense, te recuerde y te extrañe, "me haces mucha falta". Cada vez que pasa el tiempo se me hace más difícil comprender tu partida, estuve siempre a tu lado, quizás, por eso sea tan inmenso y grande el dolor que siento. Inevitable no llorar, fue tan sincero y grande el amor que me brindaste, que nos brindamos. Tu cuadro del alma Boca Juniors saldrá campeón, hasta ese sentimiento único compartimos. Te extraño tanto, tanto siempre me harás mucha falta. Descansa mi viejito querido, mi viejito adorado!. Sus hijos que nunca lo olvidaran Daiana, Florencia y José.





Responsos

----------------------------------------





QUIROGA, ENRIQUE ARMANDO (q.e.p.d.). Falleció el 6/11/16|. Hermanito aún lloro tu partida, me dejaste un vacío inmenso. Un año que tienes a mamita a tu lado, cuídamela. Te extraño mi negro. Invitamos a familiares y amigos al responso a realizarse en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto a las 19 hs al cumplirse un año de su partida a la casa del Señor.